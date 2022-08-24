韓美捕捉到朝鮮向導彈註入液體燃料的情況……關註在“乙支”軍演期間朝鮮發動洲際導彈挑釁的可能性. August. 24, 2022 07:44. by 尹相虎 軍事記者、申圭鎮記者 ysh1005@donga.com、niceshin@誒onga.com. 據悉，韓美情報當局掌握了朝鮮在某地向導彈註入液體燃料的情況。韓美認為，這可能是“火星”系列洲際導彈或中程彈道導彈等中遠程導彈的挑釁征兆，正在增強監視資產，集中監視相關動向。 綜合《東亞日報》23日的采訪，從上周開始，偵察衛星等捕捉到了朝鮮某地註入液體燃料的情況。據悉，檢測到燃料供給車輛和人員的動向，還掌握了被推測是發射裝備的物體。朝鮮版“伊斯坎德爾”（KN-23）等短程彈道導彈使用固體燃料。據分析，註入液體燃料是即將發射洲際導彈或中程導彈的征兆。最近美國偵察機連日飛抵韓半島也是為了收集相關情報。 韓美正在密切關註朝鮮在22日開始的“乙支自由之盾”聯合軍演期間準備發射“火星-12”型中程導彈或“火星-15”和“火星-17”型洲際導彈的可能性。有人提出，朝鮮有可能在“乙支”軍演期間發射把關島和美國本土納入射程的中遠程導彈，然後在建立政權紀念日（9月9日）左右強行進行第七次核試驗。 進入今年以來，朝鮮在平壤順安壹帶先後6次強行發動洲際導彈挑釁。在尹錫悅政府上臺（5月10日）半個月後的5月25日，朝鮮發射了壹枚被推測為“火星-17”型的導彈與兩枚短程導彈，這是最近的事例。當時洲際導彈的頂點高度為540公裏，飛行距離僅為360公裏。韓國國家安保室第壹次長金泰孝（音）曾解釋稱，“相比遠距離發射，朝鮮可能是綜合檢驗（‘火星-17’型）段分離和推進器性能等的措施”。 當時也有外媒報道稱，5月中旬左右在順安壹帶發現了向洲際導彈註入液體燃料的情況，因此有人提出了即將進行挑釁的說法。此後，朝鮮在5月25日結束韓日巡訪的美國總統拜登乘坐的空軍壹號（專機）抵達華盛頓2小時前按下了發射按鈕。 也有分析認為，朝鮮可能會像今年1月所說的那樣，在洲際導彈挑釁之前，發射射程包括關島的“火星-12”型導彈，進行“中間階段”挑釁。

한국어