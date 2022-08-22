教育廳因資金富余而“留存補充預算”……為何放任這種低效率現象？. August. 22, 2022 07:47. . 壹直被指責把教育撥款揮霍無度的教育廳，在今年下半年得到歷代最大規模的補充預算支援後，因找不到使用的地方，決定把大部分留作基金。首爾市教育廳向市議會提交了將3.7337萬億韓元補充預算的約70%用作基金的預算案，但被議會以“這違反了預算編制的合理性”為由予以拒絕。釜山和光州市教育廳也提交了將補充預算的91%和69%留作基金的預算案。 壹線教育廳的“留存補充預算”是今年5月因超額稅收增加追加分配11萬億韓元而可以想見的事情。今年向17個市道教育廳支援的撥款為65萬億韓元，但今年4月政府結算的去年盈余5萬億韓元加上補充預算11萬億韓元，突然增加了16萬億韓元，小學、初中、高中強烈反對說：“為了緊急制定預算執行計劃，連備課的時間都沒有。”通過此次基金編制，去年激增到5.3751萬億韓元的17個教育廳的基金將進壹步增加。 教育廳在去年補充預算增加6億韓元後，向家長們發放災難補貼，並對正常的學校設施進行了維修等，在不必要的地方消耗了預算。學生人數正在急劇減少，如果不修改與國內稅收聯動而每年增加的撥款制度，就無法阻止荒唐的預算浪費。此前，不斷有人指出，應該將撥款支援給大學培養高級人才培養和提高研發能力，但由於教育廳的反對，未能對國內稅收聯動結構動手。 繼韓國開發研究院今年年初提議改革撥款制後，國會預算政策處也表示，“最近增加的撥款沒能轉化為適當的教育投資，停留在現金性支援、教育廳擁有財源增加上”，要求提高財政運營效率。在因赤字財政而處於緊急狀況的情況下，還要對“揮霍無度的低效率”置之不理到何時？

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