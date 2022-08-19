“韓國星”研究組27人向KAIST捐贈30億韓元. August. 19, 2022 07:47. by 高在元=東亞科學記者 jawon1212@donga.com. 前Satrec Initiative（韓國軍工企業韓華集團旗下）議長朴成東等27名KAIST人工衛星研究所出身的研究者向KAIST捐贈了30億韓元。這是為迎接韓國首顆人造衛星“韓國星1號”發射30周年（11日）而捐贈的，此次捐款將用於宇宙領域的革新性、創意性的技術研究。 KAIST方面18日表示，在產學研各界活動的27名KAIST人工衛星研究所出身人士約定捐贈30億韓元的發展基金。捐款的名稱是“韓國衛星研究基金”。 研究所成立於1989年8月，當時韓國宇宙開發力量還處於起步階段。研究所成立後，與英國薩裏大學簽訂了國際共同研究協議，派遣具有電氣電子和物理學等多種專業背景的學生，著手開發衛星。這是為了培養宇宙領域的人才，傳授衛星技術，快速提高基礎力量的戰略。 “韓國星1號”是韓國首顆從薩裏大學獲得技術後完成的衛星。1992年8月11日，在南美圭亞那庫魯航天基地發射升空，把韓國放上了世界第22個衛星擁有國的位置。據評價，研究所壹直起到了韓國人造衛星研究和開發的產婆作用。還發射了韓國星2、3號、5顆科學技術衛星系列、1顆新壹代小型衛星等。 在此次捐贈者名單中，除了朴前議長外，還有美國康奈爾大學醫學院教授金成憲、慶熙大學宇宙科學系教授宣鐘浩、KT Sat最高技術經營者（CTO）崔京日等。他們是研究所派遣到海外宇宙技術先進大學的留學生出身。他們表示：“為了報答對KAIST的感謝和從社會得到的優惠，決定捐款。”

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