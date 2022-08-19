中國在半島西部海域再次舉行軍演……地點由4處增至8處 北京=常駐記者. August. 19, 2022 07:48. by 金基龍、華盛頓=常駐記者 文炳基 kky@donga.comweappon@donga.com. 中國宣布，將在半島西部海域舉行追加軍事演習直至19日。在22日開始的韓美聯合軍演“乙支自由之盾”主體部分即將開始之際，中國似乎進壹步擴大演習地區，牽制韓美兩國。 中國威海海事局18日在網站上表示，17日上午8時30分至19日下午5時，將在山東省青島附近海域進行軍事演習，禁止民間船舶進入。該地區是離韓國較近的山東半島附近海域。此前，大連海事局14日表示，截止到20日12時，將在距離白翎島100公裏的半島西部海域北部進行軍事演習。在韓美聯合軍演正式開始之前，中國軍演地區從當初的4處劇增到了8處。 根據中方宣布，“包圍臺灣”軍演正式結束的7日以後，半島西部海域的軍事演習將持續13天直到20日。也有分析認為，要求部署在韓國的“薩德三不壹限”並試圖使韓美出現裂痕的中國，同時通過接連的海上軍事演習牽制韓美演習。 中國軍方17日表示，不久後將參加在遠東地區舉行的俄羅斯主辦的“東方2022”軍事演習。美國警告稱：“對於幫助俄羅斯逃避制裁的中國軍事援助表示擔憂，”“我們壹直明確表示中國（援助俄羅斯的）結果。”今年的中俄聯合軍事演習是繼5月美國總統拜登巡訪亞洲時舉行的東海聯合軍演之後的第二次。日本《朝日新聞》報道說，此次演習地區可能包括日本和俄羅斯存在主權爭議的庫頁群島。

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