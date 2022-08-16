客觀形式主義. August. 16, 2022 07:54. . 改變壬辰倭亂初期絕望的戰況的是朝鮮水軍的勝利。李舜臣在第1、2次出征中接連獲勝，並向宣祖提出了建議事項。具體就是關於褒獎方式。 在朝鮮法律上，獎勵建立軍功的人的標準是“敵人的腦袋”。如果拿回殺害敵人的證據，就會以其為基礎進行獎勵。這是古代中國開始使用的法律。在步兵們挽起手臂進行戰鬥的戰爭中，這種褒獎法應該是有意義的。但是戰爭已經進化了很多。特別是海戰不是殺害敵軍個人，而是擊破敵艦、驅逐敵軍的戰術行動尤為重要。李舜臣指出了這壹點。真正勇敢而優秀的將帥是攻擊敵船，而且是攻擊並破壞重要敵艦的將帥。但是遇難船只的敵軍卻掉進了海裏。在戰鬥中連看他們的空隙都沒有。但是這樣的官兵卻因為沒有證據所以無法進行褒獎。相反，落在戰場後面撿到漂浮在水面上的敵軍屍體的士兵則受到褒獎。 李舜臣建議，與其用人頭數獎勵，不如獎勵由指揮官觀察在戰鬥中的表現並推薦的人。宣祖壹口回絕了。坦言沒有證據，不客觀。因為宣祖懷疑，李舜臣真正的意圖是否會利用褒獎權將軍隊變成私人雇傭兵。雖然這種懷疑也很拙劣，但讓我們來仔細觀察壹下不客觀的主張吧。現代人意外地也有很多人贊同宣祖的主張。“評價應該是客觀的吧？”“也沒有是主觀評價的證據啊。”李舜臣的要旨是，敵人的腦袋不能成為戰功的證據。盡管如此，人們還是猶豫不決。“覺得應該有物證才行。” 人文學教育之所以是必要的，是為了培養觀察事物本質的能力。但是我們的教育比起本質，更註重單詞和固定價值。現在韓國社會因荒唐的矛盾和分幫結派而分裂，難道不是錯誤的教育造成的嗎？

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