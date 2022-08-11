半地下室. August. 11, 2022 07:54. . 因強擊首都地區和中部地區的創紀錄暴雨，居住在首爾市冠嶽區新林洞半地下室的壹家三口遭遇慘劇。40多歲的姐妹和13歲的少女沒能從水急劇流入的半地下室中逃出來，失去了生命。姐妹中有壹人是發育障礙者。銅雀區上道洞的另壹個半地下住宅裏，也有壹名50多歲的女性死亡。 居住在半地下室的水災犧牲者們可能直到最後都拼命地試圖逃生。她們肯定是在漲水的恐懼和溺死的痛苦中掙紮過的。新林洞的鄰居們雖然伸出了援助之手，但最終還是沒能救出她們。她們在水壓下連前門都打不開的半地下室中焦急地等待救援，壹想到死者就心痛。 用於居住的半地下室在外國是難以找到的惡劣生活空間。在陽光不好、通風不好的潮濕環境下，居住者們要與潮濕、臭味、黴菌、蟲子作鬥爭。外部保安脆弱，暴雨時泡水的危險也很大。外媒將“半地下室”（banjiha）當作固有名詞使用，傳達著韓國暴雨的危害。英國廣播公司（BBC）就此次慘案表示：“雖然讓人聯想到電影《寄生蟲》中的暴雨場面，但結局更加糟糕。” 據統計廳統計，生活在半地下室的家庭數達到32.7320萬戶（2020年標準）。其中60%以上集中在房價昂貴的首爾，在首爾市裏是在泡水災害頻繁的冠嶽區和銅雀區等地。連數百萬韓元的保證金都覺得吃力的人正被逼向惡劣的居住環境。這是豪華公寓和摩天大樓所在的世界級城市首爾的陰影。 不能放任連最低限度的安全都無法保證的半地下室的惡劣狀況。氣候變化造成的災難損失今後將進壹步擴大和頻繁。新林洞壹家遭受的慘劇不可能不再重演。 首爾市昨天出臺了全面禁止以居住為目的使用半地下室、依次取消現有半地下室或轉換為倉庫、停車場等對策。國土交通部長元喜龍也承諾為居住弱勢群體制定改善對策。這次不能只停留在口頭上。在迅速履行的同時，還需要努力提出為低收入階層確保租賃住宅等居住對策。世界第十大經濟大國大韓民國的國民被困在半地下住宅中失去生命，這種悲劇不能再次發生。

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