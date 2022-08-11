半導體市場陷入低迷……美國企業業績接連惡化. August. 11, 2022 07:56. by 郭道英 now@donga.com. 半導體市場的下降周期跡象是因為高物價和經濟停滯的憂慮交織在壹起，電腦、智能手機、汽車銷售量減少而開始的。市場調查企業“高德納咨詢公司”預測，今年PC出貨量將同比下降9.5%。彭博社9日（當地時間）分析說：“美光科技的需求惡化警告是全球半導體需求崩潰的證據。”韓國半導體業界相關人士表示：“英偉達、美光的業績預測值下降意味著需求的放緩速度比現有市場預測值要快。” 實際上，三星電子和SK海力士第三季度（7~9月）的前景也不容樂觀。10日，據金融信息提供企業FnGuide透露，三星電子第三季度的營業利潤預測值為13.5472萬億韓元，SK海力士為3.1663萬億韓元，與去年同期相比將分別下降14.35%和24.1%。 美光9日以“半導體需求惡化”為由表示，明年將減少設備投資，但以喬•拜登總統當天簽署的美國半導體法為契機，承諾到2030年為止將投資400億美元（約52萬億韓元）。前壹天，世界最大的智能手機通信半導體企業“高通”簽訂了到2028年為止向美國代工（委托生產）企業格羅方德紐約工廠購買10萬億韓元左右物量的合同。給在美國設立工廠的企業提供稅制優惠的《半導體法》將向半導體產業直接支援520億美元（約68萬億韓元）。 美光首席執行官（CEO）桑賈•伊梅羅特拉在接受CNBC采訪時表示：“《半導體法》將成為平整（對亞洲有利的）生產條件‘傾斜的運動場’的契機。” 在韓國，有人擔心，在半導體市場前景暗淡的情況下，主要企業的中長期投資有可能只集中在美國。國民力量4日提出了擴大設施投資稅額減免內容的半導體產業競爭力強化法案，但預計國會通過還需要壹段時間。

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