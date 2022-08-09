國際社會對烏克蘭核電站遭襲表示擔憂. August. 09, 2022 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. 隨著烏克蘭和俄羅斯在歐洲最大的核電站所在地烏克蘭東南部的紮波羅熱展開激烈的交戰，核電站安全隱患正在加劇。在入侵烏克蘭之後的今年3月初，掌握紮波羅熱核電站的俄羅斯軍隊最近與在南部展開反擊的烏克蘭軍隊對抗，將該核電站用作盾牌。俄羅斯軍隊也在附近的赫爾松集中部署兵力，因此不能排除戰鬥加劇時發生放射能泄漏事故的可能性。 據路透社等媒體報道，紮波羅熱核電站在6日和7日兩天內受到了集中攻擊。1名核電站工人受傷，3臺放射能感應器被破壞。針對攻擊主體，烏克蘭總統澤連斯基8日在推特上批評稱：“這是俄羅斯的核恐怖襲擊，”“國際上對俄羅斯核部分進行追加制裁是正當的。”相反，俄羅斯主張，烏克蘭用多管火箭炮攻擊核電站，導致該設施遭到破壞。 隨著雙方的攻防戰達到高潮，國際社會的憂慮也越來越大。聯合國秘書長古特雷斯8日警告：“核電攻擊是自殺行為。”國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西也表示，“核事故表現出了非常現實的危險”。 此前在烏克蘭東部頓巴斯激烈對立的雙方將戰線轉移到南部的情況也非常明顯。6日，英國國防部表示，俄羅斯軍隊的卡車、戰車、火炮等正在從頓巴斯向西南方向移動，從紮波羅熱到赫爾松的約350公裏正在成為新的激戰地。英國防部還表示，在南部克裏米亞半島、米科萊夫等地也發現了俄羅斯軍隊補充兵力的情況。

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