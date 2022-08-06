老幺都已經31歲了……以《FOREVER 1》回歸的少女時代. August. 06, 2022 07:24. by 金哉希 jetti@donga.com. “作為少女時代的我們是少女時代的粉絲。雖然8名成員的意見很難達成壹致，但是守護少女時代的心都是壹樣的。” 女子組合“少女時代”隊長泰研5日上午在少女時代正規7輯《FOREVER 1》發售記者見面會上發表了感想。自2017年第6張專輯後，時隔5年迎來出道15周年，以“完整體”發行了專輯。不僅是泰研，Sunny和黃美英（Tiffany）、秀英、孝淵、徐賢、允兒、權侑莉（Yuri）等成員也參加了當天的活動。 Yuri就維持組合15年壹事表示：“最近覺得長時間堅守壹個位置的人更了不起。15年來守護壹個組合的意義對成員們來說也很特別”，“各自進行戰鬥的同時，也堅定了守護少女時代的意誌。” 這次專輯收錄了主打歌《FOREVER 1》以及成員們的自作曲《Seventeen》、《Villain》等10首歌曲。制作《再次重逢的世界》和《Oh!》等少女時代熱門歌曲的Kenzie包攬主打歌的作詞作曲。主打歌是突出特有的唱功的流行舞曲，還加入了《再次重逢的世界》的旋律。秀英說：“我跟作家說過，希望能有能想起《再次重逢的世界》的部分。希望這首歌能成為第二個重逢的世界。” 成員們出道時年齡在16~18歲。現在最小的徐賢已經31歲了。從10多歲到20多歲，再到30多歲也在壹起的她們決心以後也要維持完整體。 “聽到以前喜歡聽的歌曲，就會想起當時的記憶，感動不已。少女時代對壹些人來說也能成為這樣的存在，真的好幸福。”（允兒）

한국어