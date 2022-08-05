尹錫悅以通話代替與佩洛西見面……暴露禮儀混亂的“中樞國家”外交. August. 05, 2022 07:53. . 尹錫悅總統昨天下午與美國眾議院議長南希·佩洛西通電話，對美國議會代表團訪韓表示歡迎。特別是就佩洛西議長壹行訪問板門店共同警備區壹事，他表示：“這將成為對朝遏制力的標誌。”此前曾閃電訪問臺灣並強烈批評中國的佩洛西議長在此次訪韓中，主要致力於加強對抗朝鮮核威脅的延伸威懾等對朝信息。她在結束與國會議長金振杓的會談、訪問共同警備區後，前往日本。 尹總統和佩洛西議長的通話可以看作是當初沒有計劃的日程，在過恭和非禮之間找到的禮儀上的折中。因為，尹總統因休假日程沒有另外準備會面計劃，在取消地方行並停留在首爾的情況下，不管是回避同盟國議會首長的訪韓不見，還是在休假期間出來見面，都會是尷尬的場景。 直到前天為止，總統室在兩人的會面問題上出現混亂，也是出於這個原因。總統室前天上午以尹總統正在休假為由，劃清了界限。但是到了下午，部分報道稱“可能會突然見面”，並解釋稱“正在協調見面”，後來又再次否認說“並沒有過協調過程”。總統辦公室昨天早上才發布公告稱，兩人決定通電話。總統室還說：“這是考慮到韓國國家利益而做出的決定。” 事實上，佩洛西此次訪問臺灣，遭到中國的強烈反對，並引發了軍事上的超緊張對抗。中國昨天進行了在海上和空中封鎖臺灣的實彈軍事演習，武力沖突的可能性也很大。這種對抗局面對韓國來說也不是隔岸觀火。更何況，在24日韓中建交30周年即將到來之際，對於推進重新確立關系的韓國政府來說，這不能不說是壹個很大的負擔。 新冷戰越是激化，同盟的重要性怎麽強調都不過分。但在處於對抗最前線的處境中，不和鄰國和最大貿易國結怨也很重要。必須在比任何時候都周密的對外戰略下慎重行動。在禮賓問題上，如果因當時的氣流和周圍人的口舌而動搖，那麽“全球中樞國家”的目標也會黯然失色。

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