韓國銀行總裁李昌鏞表示：“基準利率上調0.25%比較合適”. August. 02, 2022 07:42. by 朴相俊記者 speakup@donga.com. 韓國銀行總裁李昌鏞表示，今後將標準利率上調0.25個百分點比較合適。 李總裁1日出席國會企劃財政委員會時表示：“今後壹段時間內物價將繼續上漲，因此有必要繼續上調利率”，“如果物價和增長趨勢不脫離現有的預測路徑，那麽將基準利率逐漸上調0.25個百分點比較合適。”這可以解釋為，雖然美國加快了緊縮步伐，但在目前的情況下，韓國也沒有必要以“大步伐（big step）”（上調基準利率0.5個百分點）來應對。但是，李總裁對今後是否進入大步伐的提問回答說：“不能排除這種可能性。如果脫離物價基調，到時候會根據數據做出決定。” 當天李總裁的發言再次確認了韓銀“漸進式上調利率”的現有方針。李總裁在上個月13日進行史上第壹次大步伐的記者會上曾表示：“短期內利率將上調0.25個百分點。”假設韓國銀行在今年剩下的三次金融貨幣委員會上分別兩三次上調0.25個百分點的利率，那麽目前2.25%的標準利率水平將在年末達到2.75~3.0%。但是，基準利率在2.25~2.50%的美國預計年內追加“巨大步伐”（上調0.75個百分點）或“大步伐”，在這種情況下，韓美基準利率的逆轉情況可能會長期化。 李總裁明確表示，目前韓國經濟狀況並不是同時發生經濟蕭條和物價上漲的滯脹階段。他表示：“第二季度（4~6月）的增長率為0.7%，高於預期值（0.3%），因此韓國國內經濟並沒有大幅惡化”，“現在斷言是滯脹還為時過早。”

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