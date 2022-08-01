有節制的辨別力. August. 01, 2022 07:48. . “把自己的辨別力當作老師。讓行為與臺詞、臺詞與行為相符，遵守不超越自然節度的特別事項。”—出自莎士比亞《哈姆雷特》中 英國劇作家莎士比亞和他的作品《哈姆雷特》都非常有名。因為太有名了，真正閱讀的人並不多，自然享受其意義精華的人也屈指可數。就像大部分經典壹樣，哈姆雷特作為小時候父母讓讀的非常無趣的摘要，在記憶中占據了壹席之地。 但是隨著年齡的增長，具備充分的人文學素養後再讀這本書的話，會有完全不同的感覺。哈姆雷特是不是真的瘋了？叔叔殺了父親不是沒有證據嗎？為什麽無法控制情緒，在莫名其妙的地方爆發，會耽誤壹切呢？就像制作精良的驚悚片壹樣，故事讓觀眾陷入混亂，不斷引發各種想象。 莎士比亞的悲劇系列作品是對索福克勒斯的《俄狄浦斯王》等希臘悲劇的再現，也是對中世紀歷史傳統的重新詮釋。壹方面，它恢復了古典的品格，另壹方面，它融入了任何人都能產生共鳴的當代有趣的素材。 作品中的哈姆雷特壹邊指導演員們演技，壹邊強調辨別力。為了引起觀眾的感嘆，需要的是有節制的分辨力。這豈止是話劇。無論做什麽事，大部分都過分或不足。但我們不願意承認這壹事實。即使知道當正視事實，以正確的分辨力達到終極時，很多人都會認可。 莎士比亞通過最令人不安的人類哈姆雷特創作出了最完美的作品。即使沒有到那種程度，我們也不應該從我們的位置上穩定地站起來嗎？壹邊安撫和克服不安。

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