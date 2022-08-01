女性粉絲群-海外市場-世界觀戰略是“Aespa三拍子”. August. 01, 2022 07:49. by 金哉希 jetti@donga.com. 僅在5年前，（專輯）首發銷量10萬張對K-POP女團來說還是壹道高墻。首發銷量是專輯發行壹周後的銷售量（以Hanteo排行榜為準）。2017年TWICE通過特別1輯《TWICE Coaster：LANE 2》首發銷量達到11萬張，作為女子組合首次超過10萬張後，歌謠界喜出望外。 2020年BLACKPINK以《THE ALBUM》（68萬張）首發銷量突破50萬張後，歌謠界感到驚嘆不已。首發銷量超過30萬張的女團中，BLACKPINK、Red Velvet、IZ*ONE、IVE、TWICE等5個組合榜上有名。 今年7月8日，Aespa發表的第二張迷妳專輯《Girls》的首發銷量達到142.6萬多張，女子組合首發銷量首次突破了100萬張，引發了“達到了夢想數值”的感嘆。在粉絲聚集力強的男子組合中，實現首發銷量100萬張記錄的也只有防彈少年團（BTS）、Seventeen、NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER、NHYPEN等5個。Aespa的什麽使這壹切成為可能呢？ 首先是擴大女性粉絲群。與男性粉絲相比，女性粉絲的凝聚力更強，女性粉絲越多，就越有利於確保較高的首發銷量。Aespa以充滿自信的歌詞、女戰士的風格確保了女性粉絲。SM娛樂公司以Aespa的出道曲《Black Mamba》為首，在《Next Level》、《Savage》等歌曲中強烈使用了SM音樂表演（SMP）概念。SMP以黑暗的旋律、社會批判性歌詞、強烈的主唱為特征，由H.O.T、東方神起、EXO等男子組合延續了家族譜系。大眾音樂評論家金道憲（音）表示：“SISTAR、KARA、少女時代等現有女子組合強調了可愛和性感。而Aespa的紋理完全不同。甚至發表了從歌名開始就帶有野蠻意味的《Savage》。 包括Aespa在內的ITZY等第四代女子組合將繼續保持帥魅女（Girl Crush）風格。” 在海外的人氣也是實現百萬銷量的原因之壹。Aespa今年在北美最大的大眾音樂慶典“科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival）”上亮相，在美國也積累了知名度。因為有中國成員NINGNING（寧藝卓），所以在中國也很有人氣。據悉，在此次專輯的首發銷量中，中國粉絲所占的比重最少為67萬多張。這占到了首發銷量整體的壹半左右。大眾音樂評論家金允河表示：“SM組建了只由中國成員組成的EXO-M，壹直為進軍中國市場而努力。中國對SM歌手的喜愛度非常高，Aespa也因此從中受益。” 也有分析認為，通過EXO、NCT等強調世界觀的SM戰略奏效了。Aespa是SM旗下組合中世界觀最強力的組合。SM總制作人李秀滿曾介紹說：“Aespa是打開SM全體世界觀SMCU（SM Culture Universe）大門的女子組合。”Aespa給人的反應是，現實世界成員和虛擬世界成員在數字世界中溝通和成長的世界觀也很有魅力。金評論家說：“不僅是音樂，遊戲、歌曲、舞蹈、獨壹無二的世界觀等文化內容也備受關註，喜歡Aespa專輯的粉絲會越來越多。”

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