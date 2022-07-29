韓美利率逆轉……就算擔心停滯，也要先控制物價和匯率. July. 29, 2022 07:51. . 美國聯邦儲備委員會連續兩個月實行了把標準利率大幅提高0.75個百分點的“巨大步伐”，韓美基準利率逆轉成為現實。美國基準利率上升到2.25%至2.50%，超過了韓國的2.25%。如果這種狀態持續下去，韓元對美元匯率上升（韓元貶值）將加劇，以美元購買的原油、原材料價格將進壹步上漲，而且外國資本從資本市場撤出的可能性也會增大。 韓美利率逆轉是自2020年2月以後時隔2年半的事情。包括韓國在內，沒有儲備貨幣的國家和新興國家為了防止資本外流，通常維持比美國更高的利率。上個月消費者物價上漲到9%左右的美國，不顧經濟蕭條的憂慮，為了控制物價，正在快速提高利率。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，“在9月的會議上，大幅上調利率可能會比較合適”，表達了進壹步上調利率的意誌。 現在球已被踢給了韓國銀行。上個月，雖然歷史上首次邁出了0.5個百分點的“大步伐”，但基準利率卻比美國低。包括下個月在內，年內剩下的三次金融貨幣委員會會議將提高多少利率是關鍵。考慮到很有可能上升到7%至8%的消費者物價，應該急劇提高利率，但消費萎縮、家庭和小商工人的負債問題越來越嚴重。據韓國銀行分析，從去年8月至今，隨著基準利率上升1.75個百分點，民間消費減少了1%左右，家庭利息負擔僅今年就增加了24萬億韓元。 因此，部分人認為應該調整利率上調的速度。但是本月“期待通貨膨脹”達到了開始統計以來的最高值4.7%，物價問題非常嚴重。也就是說，很多消費者認為今後物價會進壹步上漲。就像不惜壹切代價控制物價的美國壹樣，韓國也需要果斷地提高利率，改變消費者的認識。 再加上，如果利率逆轉狀態延長，資本流出風險就會增大。由於高匯率，進口物價、原材料價格上漲，企業業績和貿易收支正在惡化，因此韓國銀行上調利率是不可避免的。政府也要積極推進減少利息負擔增加的家庭和企業痛苦的方案，同時要進行管理，防止負債問題演變成金融系統危機。

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