登貝萊模仿NBA球星庫裏慶祝動作，得到本尊稱贊. July. 29, 2022 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 美國職業籃球（NBA）最佳球星斯蒂芬•庫裏（34歲•金州勇士隊）的影響力已經波及到了世界頂級足球舞臺。 庫裏27日在自己的推特上分享了西甲俱樂部巴塞羅那上傳的烏斯曼•登貝萊的照片，並留言稱“這是很好的動作！”在主題為《仲夏夜之夢》的該照片中，登貝萊做出了讓人聯想到庫裏的“晚安（Night night）”慶祝動作。這張照片27日上傳到了巴塞羅那推特和登貝萊的照片墻上，看到照片的粉絲們開始留言說：“和庫裏特有的慶祝動作壹模壹樣”，最終庫裏也看到了這張照片。 同壹天，巴塞羅那隊在美國得克薩斯州的棉花碗體育場（Cotton Bowl Stadium）與尤文圖斯隊（意大利）進行了季前賽友誼賽，最終兩隊以2比2握手言和。當天，登貝萊負責了巴塞羅那隊的所有進球。每當進球時，他都會展示出庫裏的慶祝動作。 庫裏的“晚安”慶祝動作是為了在客場比賽中為主場球隊加油的觀眾或在比賽中挫敗對方球隊的氣勢而做的動作。在分四節共進行48分鐘的NBA比賽中，在比賽中各隊的氣勢也隨時上下浮動，因此球員們不僅要把籃球打好，而且能夠改變比賽節奏的肢體語言也非常重要。庫裏在投進勝負傾斜或帶來節奏的三分球時，會進行慶祝動作，意思是“現在我們已經贏了，該去睡覺吧”。上月在與波士頓凱爾特人隊的總決賽上奪冠後，他還把拿著冠軍獎杯進行“晚安”慶祝的照片上傳到了自己的照片墻上。 庫裏到目前為止已投中3117記3分球（NBA歷史第1位），被評價為改變了籃球範式的超級明星。如果說邁克爾•喬丹是“籃球皇帝”的話，那麽庫裏就是“射三分球的喬丹”。象征庫裏的慶祝動作成為了在世界頂級足球舞臺上效力的球員們也跟著做的慶祝動作。

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