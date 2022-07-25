證明“為什麽是大谷翔平”的連續兩年轟出20個本壘打. July. 25, 2022 07:44. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 大谷翔平（28歲•洛杉磯天使隊•照片）在美國職業棒球大聯盟（MLB）連續兩年、同時也是個人生涯第三次賽季轟出20個本壘打的記錄，再次證明了自己超越MLB，是美國職業體育的代表超級明星。雖然MLB多家球隊對這樣的大谷虎視眈眈，但所屬球隊天使隊堅持其“不可轉會”的立場。 大谷翔平在24日與亞特蘭大勇士隊的客場比賽中，作為1號指定擊球手出場，在球隊以1比7落後的第5回局上半局，以越過右側圍墻的壹分本壘打完成了本賽季的20個本壘打。大谷翔平繼上賽季擊出46個本壘打後，連續2年擊出了20個以上的本壘打。這是他繼美職棒大聯盟出道賽季的2018年（22個）之後的第三次。 大谷是繼松井秀喜（48歲）之後，第二個在美國職業棒球大聯盟取得20個以上本壘打的日本擊球手。松井在2003~2012賽季期間效力MLB10年，先後5次擊出20個以上的本壘打。當天，大谷翔平取得了包括本壘打在內的4個有效擊球、2個安打的成績，但球隊最終以2比7敗北。 兼具投打能力的“二道流”大谷翔平截至24日作為投手賽季已取得9勝（5負）。只要再取得壹場勝利，他將成為繼貝比•魯斯（1895~1948年）之後時隔104年再次壹個賽季同時取得兩位數本壘打和勝場數的選手。上賽季大谷翔平以9勝（2負）的成績僅差1個勝利，未能打破記錄。貝比•魯斯在1918年作為投手取得了13勝（7負）、作為擊球手創下了11個本壘打。 據悉，大谷翔平不分投打，因此很多球隊都想得到他。MLB官方有線頻道“MLB Network”的記者約翰•莫羅西24日在自己的社交網絡服務（SNS）上寫道：“多支MLB球隊聯系了天使隊，表達了對大谷交易的關心。”莫羅西補充說：“天使隊表示，在轉會截止日期的下月3日之前，沒有任何送走‘超級明星’的想法”，傳達了“不可轉會”的氣氛。 此前的21日，大谷翔平在ESPY頒獎典禮上不僅被選為“MLB最佳球員”，還被選為19個頒獎對象中的“最佳男運動員”，樹立了美國職棒大聯盟的自尊心。1993年開始的該頒獎典禮由美國ABC廣播和體育專門頻道ESPN主辦，通過各項目名譽殿堂會員、記者團、轉播團等專家評價和球迷投票選出獲獎者，被選為美國國內最高權威體育獎。這是美國職棒大聯盟自1999年的馬克•麥奎爾（59歲）之後時隔23年再次有MLB球員獲得“最佳男運動員”獎。

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