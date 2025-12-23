“上帝不擲股子。”提出相對論的天才物理學家阿爾伯特•愛因斯坦曾批評量子力學的不確定性原理，並留下了這句名言。關于量子力學與相對論，盡管後世許多物理學家爲尋找兩者的結合點進行了研究，但其間的鴻溝始終未能彌合。相對論將空間和時間統壹爲“時空”來處理，而量子力學則根據空間和時間分別定義量子。然而，近期國內研究團隊爲解決這兩個理論的不壹致問題，提出了壹種新的理論框架。蔚山科學技術院（UNIST）22日表示，該校物理系李錫衡教授（32歲•照片）在入職兩年後，在闡述于空間和時間中變化的量子狀態方面提出了壹種新理論，並發表于國際學術期刊《物理評論快報》（Physical Review Letters）。此前，量子主要依據空間和時間被分開考量。這意味著，同壹時間在美國和韓國發生的事件（空間狀態）與在韓國昨天和今天發生的事件（時間狀態）壹直被分別定義。李教授提出的“時間上的多體量子態”理論，能夠將空間和時間合並，在統壹的數學結構中表達量子狀態。李教授解釋說：“該理論將以不同語言描述的空間量子狀態與時間量子過程，用壹套統壹的數學語言進行了表述”，“這使得縮小與壹直用同壹數學語言處理時空的相對論之間的差距成爲可能。”蔚山科學技術院介紹《物理評論快報》時表示：“該期刊影響力卓著，甚至有說法稱，論文若發表于《自然》或《科學》期刊會登上新聞，而若發表于《物理評論快報》，則意味著物理學教科書將隨之改變。”崔智媛記者 jwchoi@donga.com