法國宣布建造新核動力航母以應對“掠食者時代”，英國亦強化航母戰力

“必須爲‘掠食者的時代（Era of Predators）’做好准備。我們需要新的核動力航空母艦。”法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍于21日公布了新建核動力航空母艦的計劃。該新型航母長310米，排水量7.8萬至8萬噸，可搭載30架法國産“陣風”戰鬥機及2000名艦員。其規模接近法國現役核動力航母“夏爾•戴高樂”號（4.2萬噸）的兩倍。預計建造費用至少爲102.5億歐元（約合17.8萬億韓元）。去年法國的財政赤字達1696億歐元（約合294萬億韓元），占國內生産總值的5.8%。政府債務比率亦占國內生産總值的114%。兩項數據在歐盟主要國家中均位居前列。即便國家財政狀況嚴峻，仍決定投入天文數字經費建造航母，此舉被評價爲反映了“安全自強”需求日益迫切的現實。鑒于烏克蘭戰爭長期化、美國總統唐納德•特朗普強烈施壓歐洲各國增加防務開支，以及中國連日增強軍力並擴大影響力，以某種方式強化軍力已不可避免。●“新航母爲應對‘掠食者時代’”據路透社等媒體報道，正在訪問阿拉伯聯合酋長國（UAE）的馬克龍總統當天在阿布紮比附近的紮伊德法國軍事基地宣布：“已決定啓動下壹代航空母艦建造計劃。”新航母規模與中國近期服役的“福建艦”相近，但小于運營著最大10萬噸級航母的美國。他將當前國際局勢定義爲“掠食者的時代”，並強調“我們必須在海上展現強大力量”。新航母計劃于2038年左右服役，屆時將接替2001年投入使用的“夏爾•戴高樂”號。法國政府近期正專注于強化軍力。其設定的2027年國防預算目標爲640億歐元（約合111.0022萬億韓元），是馬克龍總統2017年上任時（320億歐元）的兩倍。此外，計劃到2030年將目前4萬人的預備役部隊擴編至8萬人。馬克龍總統選擇在海外而非國內公布新航母建造計劃，亦引人注目。紮伊德基地駐有約900名法軍。同時，阿聯酋是法國武器的主要購買國，曾于2021年以190億美元（約合28萬億韓元）購入80架“陣風”戰鬥機，並從今年開始接收。馬克龍總統同日還與阿聯酋總統穆罕默德•本•紮耶德•阿勒納哈揚商討了加強兩國合作以維護中東穩定等方案。然而，法國國內部分聲音對在財政危機導致養老金改革等議程停滯之際仍建造新航母表示擔憂。英國《經濟學人》周刊亦在《2026年世界展望》報告中指出，明年主要發達國家可能爆發財政危機，並將法國列爲潛在對象。●英國亦強化航母戰力英國也在加強航母戰力。上月，英國國防大臣約翰•希利宣布“威爾士親王”號已具備“完全作戰能力（FOC）”。“完全作戰能力”意味著航母能夠不受限制地執行所有任務。爲此，航母必須達到可搭載並出動最大容量艦載機的狀態，且能編組包括驅逐艦、護衛艦、潛艇及補給艦在內的航母打擊群（Carrier Strike Group），獨立執行任務。英國表示，通過上月在地中海與美國、意大利、法國等共同舉行的“獵鷹打擊2025”演習，已達成此能力。目前英國擁有兩艘6.5萬噸級的核動力航母——“伊麗莎白女王”號與“威爾士親王”號。與法國相似，英國亦受財政赤字及國家債務增長問題困擾。在此情況下仍強化軍力，同樣可解讀爲出于安全自強的需要。《泰晤士報》分析認爲，爲降低對美國的軍事依賴，英國加強航母戰力勢在必行。李基旭記者 71wook@donga.com