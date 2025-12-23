因沈迷于社交媒體而接受“精神咨詢”的學生3年內翻了壹番……溝通中斷令心病愈演愈烈



在首爾的小學、初中、高中裏，因憂郁症和注意力缺陷多動障礙等精神健康問題向教育當局要求咨詢和治療的學生在3年內翻了壹番。據首爾市教育廳透露，通過“心理健康專家訪問學校項目”委托咨詢的學生從2022年的227名增至今年的458名。這是壹個學校及早尋找精神健康岌岌可危的學生並聯系咨詢及治療的項目。專家們指出，社交媒體使用的增加、與父母的溝通不足等“關系斷絕”是導致學生精神健康惡化的主要原因。



其他研究也證實，過度使用社交媒體與青少年精神健康有直接關系。漢陽組研究團隊對5萬名青少年進行調查的結果顯示，每天使用智能手機4小時以上的青少年比不使用智能手機的青少年承受壓力和自殺沖動的比率高出16%-22%。韓國10歲以下智能手機用戶平均每天看1小時38分鍾的油管（YouTube），玩“照片牆”（Instagram）49分鍾等，社交媒體使用時間相當長。這是因爲過度的學業負擔，遊戲時間不足，不能直接見到朋友，只能在網上溝通的韓國現實反映在智能手機使用時間上的結果。



由于青少年的“社交媒體依賴”，與父母的對話越來越少，也是個問題。父母長時間工作，孩子爲了轉著上補習班，本來就在壹起的時間就不足，但是最近即使在同壹空間，也會出現各自拿著智能手機中斷對話的現象。試圖自殘或自殺的年齡下降也令人擔憂。去年，每10萬人中有8人自殺，創下曆史最高紀錄，因自殘到急診室就診的人數約爲5700人。專家們認爲，如果找不到父母、教師等可以傾訴自己心理痛苦的大人，就會傷害自己。



像這樣，社交媒體對青少年情緒産生負面影響後，澳大利亞禁止使用未滿16歲的社交媒體。但是，即使限制社交媒體，也不會自動增加與父母的對話或和朋友見面。首先要從父母開始放下智能手機，增加與孩子的對話時間，還要回顧智能手機成爲唯壹出路的教育現實。





禹慶任評論員 wooaha@donga.com