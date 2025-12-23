隨著韓元對美元彙率飙升至1美元兌1500韓元，韓國産業界憂心忡忡。從航空、鋼鐵等高彙率脆弱的行業開始，到難以管理外彙風險的中小企業，對于高彙率損失的憂慮正在擴散。內需停滯加上高彙率不利因素，有超過壹半的企業對明年的經營條件表示“艱難”。● 航空、鋼鐵、中小企業擔心直接受到彙率打擊據産業界和金融界22日透露，截止到9月中旬還停留在1300韓元左右的韓元兌美元的彙率，在9月24日進入1400韓元後持續上升，到22日爲止，又以1480.1韓元（以壹周交易收盤價爲准）超過了1480韓元。這比1998年外彙危機時的平均彙率1394.97韓元還要高。航空業受到了直接打擊，因爲包括占全體運營費30%左右的燃料費在內，飛機租賃費等全部是以美元結算的。據悉，對于大型航空公司而言，只要彙率上漲10韓元，費用就會增加到少則200億韓元多則400億韓元。某廉價航空公司人士表示：“特別是最近海外地面作業公司的使用費用大幅上漲，彙率也上漲，支出更多的錢。”鋼鐵行業也在密切關注彙率。因爲在原料費中占最大比重的鐵礦石進口價格會上漲。浦項制鐵每年消耗約5000萬噸鐵礦石，全部進口。而且去年上半年每噸鐵礦石價格爲120美元左右，現在下降到100美元左右，雖然松了壹口氣，但如果彙率進壹步上漲，這種優勢也將消失。某鋼鐵業界人士表示：“目前鋼鐵行業與中國的價格競爭非常激烈，因此即使原材料成本上升，也很難將其反映到産品價格中。”受高彙率風險影響最大的是中小企業。中小企業中央會1日至19日以635家中小企業爲對象進行的調查結果顯示，40.7%的中小企業表示：“彙率暴漲造成了損失。”這大大超過了回答彙率上升帶來了利潤的比率（13.9%）。從東南亞進口面料的時尚業中小企業人士表示：“最近隨著彙率的上漲，原材料價格上漲了10%左右，但是反映進貨單價，實際上很難相應提高供貨單價。最終還是自己承擔了上調部分。”● 壹半以上企業表示“明年經營艱難”在年底持續的高彙率狀況下，企業的經營前景也處于迷霧之中。當天，韓國經濟人協會以銷售額排名前1000位的企業爲對象實施的“2026年企業經營環境認識調查”結果顯示，52.0%的企業預測明年的經營條件艱難。其中，回答“大體上很難”的占34.0%，回答“非常難”的占18.0%。特別是，回答“非常難”的比重不少，企業感受到的經濟負擔相當大。認爲經營條件“良好”的應答者僅占44.7%。企業們認爲，全球經營風險因素第壹位是彙率等外彙市場變動性擴大（26.7%）。最近彙率的劇變産生了影響。其次是△擴大貿易保護及出口壁壘（24.9%）△世界經濟放緩及恢複遲緩（19.8%）△能源、原材料等進口物價不穩定（15.3%）等。李元周記者、金多燕記者 takeoff@donga.com、dayeon@donga.com