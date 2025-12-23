執政黨改變立場，“接受統壹教特檢”

共同民主黨22日全面接受了統壹教對政界人士錢財支援疑惑事件的特檢要求。國民力量黨和改革新黨就特檢法的提議達成協議，對圍繞執政黨政界人士的疑惑施壓後，共同民主黨“不值得考慮”的立場發生了轉變。總統室表示歡迎說：“無論是執政黨還是在野黨，無論地位高低，都必須進行徹底的調查。”因此，預計統壹教對文在寅、尹錫悅政府等朝野遊說疑惑的調查將全面展開。共同民主黨代表鄭清來當天在最高委員會議上表示：“我認爲統壹教特檢沒有什麽不能接受的。包括所有國民力量黨牽連者在內，明明白白地查明真相也好，民心也是如此。”該黨院內代表金炳基也表示：“提議對朝野政界人士無壹例外地進行特檢。讓我們查明壹下統壹教在上次大選中是如何介入政治的。”國民力量黨和改革新黨壹致表示“歡迎”執政黨接受特檢。當天下午，朝野院內代表就統壹教特檢法進行了協商。共同民主黨之所以決定接受統壹教特檢，可能是在圍繞執政黨人士涉嫌接受統壹教金錢的疑惑不斷加大的情況下，判斷已難以繼續采取防守性應對策略所致。全載秀議員已經辭去海洋水産部長職務，而被視爲統壹教遊說核心人物的前世界本部長尹永浩的陳述、錄音和報告中也出現了相當多的在野黨重要人物，因此對展開全方位調查的政治負擔並不大。此外，共同民主黨的支持者也認爲，在贊成統壹教特檢的輿論高漲的情況下，如果繼續回避特檢，反而會成爲掣肘國政的不利因素。總統室就共同民主黨接受特檢壹事表示：“希望能成爲進行全方位調查的契機。應該對整個政治和宗教勾結疑惑查明真相，進行處罰。”據悉，總統室在前壹天高層黨政磋商會結束後會見共同民主黨領導層，表明了贊成統壹教特檢的立場。總統室人士表示：“李在明總統周邊人士沒有牽連嫌疑的自信心也是接受特檢的背景。”此外，共同民主黨當天提出了最多可調查140天的“第二次綜合特檢”法案。該黨28日表示，在金建希特檢（特檢闵中基）結束後，壹旦“三大特檢”的調查期限全部結束，將立即推進第二次綜合特檢。許東俊記者、金俊日記者 hungry@donga.com、jikim@donga.com