宗教領袖發表聖誕致辭 呼籲“勇于率先向最偏遠黑暗處伸手”

天主教、新教等宗教領袖在聖誕節來臨之際，呼籲“讓我們擁有率先向最偏遠黑暗之處伸手的勇氣”。天主教首爾總教區鄭淳澤大主教19日表示：“值此聖誕之際，祈願道成肉身的主的恩典與和平充滿每個人”，“尤其祈求主的慰藉與希望之光，豐沛地照耀那些在生活創傷、孤獨、孤立與不平等中艱難度日的人們。”鄭淳澤大主教強調：“日常生活中分享的微小善意與包容他人的溫暖心意，正是彰顯聖誕奧秘最具體的標志”，指出率先走近身邊之人並付諸實踐，即是聖誕精神。新教聯合團體韓國教會總聯合會（簡稱“韓教總”，代表會長金正石牧師）在15日發表的聖誕賀詞中表示：“祈願聖誕佳音成爲所有身處壓迫與戰爭、災害與饑荒等絕望與無力境遇之地的真實慰藉與希望；祈願在充滿憎恨之處、分裂與隔閡加深的每個地方，重新綻放愛意，關系得以修複的曆史得以實現。”韓國基督教教會協會（簡稱“NCCK”，總務朴承烈牧師）也在同日發布的聖誕賀詞中強調：“聖誕是賜予生活在不安與黑暗中我們的上帝禮物”，“耶稣基督的降生，是這個世界依然在上帝的看顧之中，任何黑暗都無法完全遮蔽上帝之光的應許。”韓國基督教教會協會還補充道：“教會是跟隨光而生活的共同體，我們將信靠並順服上帝，與受苦的鄰居同在”，“我們將側耳傾聽沈默中被埋沒的細微聲音，絕不放棄和解與和平之路。”另壹方面，大韓佛教曹溪宗（總務院長真宇法師）18日在首爾鍾路區曹溪寺邀請其他宗教領袖，舉行了“聖誕樹亮燈儀式”。真宇總務院長在此場合表示：“爲照亮黑暗世界而降生的嬰孩耶稣，我們慶賀其誕辰，宗教界應攜手共進，守護社會弱勢群體，走近痛苦的現場。”李鎭求 sys1201@donga.com