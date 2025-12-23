安洗瑩表示自己尚未迎來全盛期

“2026年我將以更強的姿態回歸。”“羽毛球女皇”安洗瑩（23歲）在世界羽毛球聯合會巡回賽總決賽奪冠後，在其社交媒體上表達了“明年希望打破更多紀錄”的決心。安洗瑩今年共11次捧起冠軍獎杯，創下巡回賽體系自2018年引入以來，男女單打項目史上最多奪冠紀錄。她還書寫了單打最高勝率（94.8%）、單打最高獎金（100.3175萬美元，約合14.857億韓元）等新曆史。在輝煌賽季的余韻尚未消散之際，她再次展現了超越自我的意志。安洗瑩明年賽季的首個目標是衛冕將于1月7日開幕的馬來西亞公開賽（超級1000賽）冠軍。超級1000賽是世界羽聯主辦賽事中，除世錦賽外公認最具權威的四大頂級賽事。安洗瑩去年曾接連在馬來西亞公開賽、全英公開賽、印度尼西亞公開賽奪冠，但在最後的超級1000賽中國公開賽半決賽中因膝傷退賽。她決心在明年實現世界羽聯巡回賽曆史上首次包攬全部超級1000賽冠軍。隨後，她將挑戰于4月7日開幕的亞洲錦標賽，以達成“全滿貫”成就。安洗瑩已在2023年哥本哈根世錦賽和杭州亞運會奪冠，並在去年巴黎奧運會上奪得金牌。如今若再奪得代表洲際錦標賽最高榮譽的亞錦賽冠軍，她將成爲繼卡羅琳娜•馬林（32歲，西班牙）之後，女子單打項目曆史上第二位實現全滿貫的選手。韓國選手中，朴柱奉（61歲）、金文洙（61歲）、金東文（50歲）三人曾實現全滿貫，但均是在男子雙打項目上取得的成就。自9月19日起，她將出戰愛知-名古屋亞運會，力求衛冕冠軍。若安洗瑩此次再度奪冠，她將成爲韓國單打選手（無論男女）中首位實現亞運會兩連冠的選手。安洗瑩自信地表示：“我還是壹名年輕選手，因此認爲自己可以取得更好的成績。我的全盛期尚未到來。”金正勛記者 hun@donga.com