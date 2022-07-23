男子職業網球巡回賽時隔26年再次在韓國舉辦. July. 23, 2022 07:30. by 金正勛記者 hun@donga.com. 男子網球世界排名第2位的亞歷山大•茲維列夫（25歲•德國•照片）和今年法國網球公開賽男單亞軍卡斯佩•魯德（24歲•挪威•第5位）將於今年秋天造訪韓國。比他們早壹周，去年美國網球公開賽女單冠軍埃瑪•拉杜卡努（20歲•英國•第10位）也將入境。 大韓網球協會22日表示：“今年秋天在首爾奧林匹克公園球場將接連舉行女子職業網球（WTA）巡回賽韓亞銀行韓國公開賽和男子職業網球（ATP）巡回賽韓國公開賽”，“WTA大賽將於9月17日舉行，ATP大賽將從9月26日開始舉行。” 女子韓國公開賽從2004年開始持續舉行，但男子韓國公開賽是26年來首次舉行。雖然之前也有過KAL杯韓國公開賽，但是自1996年之後就再也沒有舉辦過了。 此次韓國公開賽是ATP巡回賽4階段中最低的ATP250系列賽。這是頂級選手不經常參加的級別。對此，協會相關人士表示：“茲維列夫和魯德等球員已經簽署了參賽合同”，“只要不發生受傷等重大變數，將出場比賽。”帶頭申辦此次大賽的JSM代表李鎮洙（音）表示：“以今年為契機，將竭盡全力使男女巡回賽繼續在韓國舉行。” 韓國之所以能夠申辦今年的ATP巡回賽，是因為受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，中國大賽接連被取消。ATP巡回賽當天通過網站傳達了舉辦韓國公開賽的消息，並同時表示，原定於今年9、10月在中國舉行的上海大師賽、中國公開賽、成都公開賽、珠海錦標賽等賽事已被取消。

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