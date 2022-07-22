“為應對不確定性”福特計劃裁員8000人……特斯拉出售75%的比特幣以確保現金. July. 22, 2022 07:58. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國汽車企業福特推進裁員，裁員1000名以上的微軟（MS）也將減少新員工招聘。已經表明裁員計劃的特斯拉出售了75%的比特幣，增加了現金持有量等，跨國企業在景氣停滯危機中為應對不確定性紛紛采取了措施。 據美國《華爾街日報》（WSJ）等媒體20日報道，福特公司正準備裁員4000~8000人。雖然尚未確定準確的裁員規模和時間，但預計內燃機車輛事業部白領將成為主要裁員對象。去年10月就任的福特首席執行官（CEO）詹姆斯•帕利曾表示，到2026年為止，將減少30億美元的費用，為轉換電動汽車籌集投資金。另外，彭博社當天報道說，微軟裁員18萬名職員的1%左右，因擔心經濟蕭條，將縮小新招聘規模。 上個月減少200多名職員的特斯拉表示，出售了75%的比特幣，確保了9.36億美元（約1.23萬億韓元）的現金。特斯拉CEO埃隆•馬斯克當天在電話會議上解釋說：“隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情帶來的中國的封鎖政策增加了不確定性，有必要增加現金持有量。”但是他同時也表示：“此次出售並不是對比特幣未來的最終判決。” 當天公布的特斯拉今年第二季度（4~6月）的銷售額約為169.34億美元（22.2175萬億韓元），與去年同期相比增加了42%。凈利潤為22.59億美元（2.97萬億韓元），比去年同期劇增98%。但受通貨膨脹和“超級美元”的影響，與今年第壹季度（1~3月•33億美元）相比有所減少。《華爾街日報》評價說：“特斯拉的創紀錄利潤疾馳剎住了。”

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