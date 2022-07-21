美高官：“朝鮮黑客用軟件攻擊美國醫院，勒索50萬美元”. July. 21, 2022 07:46. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 據確認，朝鮮政府支持的黑客組織利用新型勒索軟件進行網絡攻擊，攻擊了美國醫院，奪取了50萬美元（約6.5億韓元）。 據“美國之音”報道，美國司法部副部長麗莎·莫納科19日在紐約福特漢姆大學國際網絡安全會議上表示：“今年5月，朝鮮黑客從堪薩斯和科羅拉多兩所醫院等地竊取了50萬美元。” 黑客們去年5月將堪薩斯醫院的醫療記錄及核心醫療設備信息的服務器加密後，以解開密碼為代價要求巨額資金，並威脅說：“如果在48小時內不繳納，將把金額提高兩倍。”醫院方面用比特幣支付了10萬美元（約1.3億韓元）後，向美國聯邦調查局進行了舉報。 莫納科表示：“醫院運營團隊面臨著要麽交錢，要麽損害醫療團隊的必要治療能力的情況，”“聯邦調查局立即追蹤到了這筆錢的移動痕跡，找到了幫助虛擬貨幣現金化的洗錢負責人。”莫納科說，黑客們使用的勒索軟件“‘maui’是聯邦調查局和司法部檢察官們從未見過的類型”。美國當局還從黑客們的賬戶中找到了今年4月科羅拉多醫院作為代價支付的12萬美元（約1.6億韓元）。在當天的會議上，美國聯邦調查局局長克裏斯托弗·雷指出：“勒索軟件攻擊是以勒索現金為目的的網絡犯罪，現在想要破壞（攻擊對象國）的敵對政府正在發動更多的行動，”“朝鮮是偽裝成國家的網絡犯罪組織。”

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