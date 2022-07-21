遺憾失金！烏克蘭跳高選手馬胡奇克收獲田徑世錦賽女子跳高銀牌. July. 21, 2022 07:47. by 任寶美 bom@donga.com. 20日，在美國俄勒岡州尤金市的海沃德體育場舉行了世界田徑錦標賽女子跳高決賽。雅羅斯拉娃•馬胡奇克（21歲•烏克蘭）在2米04第3次試跳失敗後躺在墊子上，用雙手捂住臉。觀眾席上傳來了遺憾的感嘆聲。這是馬胡奇克為遭受俄羅斯侵略的烏克蘭獻上金牌的挑戰以銀牌告終的瞬間。在第2次試跳中跳過2米02的馬胡奇克把第1名讓給了在第1次試跳中跳過同樣高度的埃莉諾•帕特森（26歲•澳大利亞）。 但正如馬胡奇克所說“我想繼續參加國際大賽，向世人展示烏克蘭在這裏”，她的跳躍引起了全世界的關註。每次參加比賽時，馬胡奇克都會用全身來表現烏克蘭的象征色黃色和藍色。這是為了抵抗，也是為了向世界展示烏克蘭。當天，她的眼線和指甲油也全部塗滿了黃色和藍色。 馬胡奇克在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，為參加塞爾維亞貝爾格萊德世界室內田徑錦標賽於3月越過國境，至今未能回家。她的家所在的東部第聶伯羅仍然很危險。她壹直在土耳其、德國等地進行訓練。在驅車整整3天的避難後參加的室內錦標賽上，馬胡奇克以2米02的成績奪冠，受到了人們的關註。 此次大賽因世界田徑聯合會（WA）禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加大賽的措施，瑪麗亞•拉希茨克內（29歲•俄羅斯）未能實現大賽4連冠，馬胡奇克奪冠的可能性很高。但是，帕特森創造了個人最好成績和澳大利亞國家記錄，因此未能獲得金牌。當拉希茨克內對WA提出異議時，馬胡奇克表示，“拉希茨克內說，‘因為自己是俄羅斯人’，所以不能參加比賽。而烏克蘭人們因為是‘烏克蘭人’，所以正在死去。” 同樣為了躲避戰爭而參加比賽的安德烈•普裏琴科（34歲•烏克蘭）在前壹天的男子跳高比賽中獲得了銅牌。此次尤金田徑世錦賽共有22名烏克蘭選手參賽。

한국어