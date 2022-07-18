金振杓提議“推進國民團結型改憲”……執政黨表示“現在不是討論的時候”. July. 18, 2022 07:55. by 許東俊記者、趙雅拉記者 hungry@donga.com,likeit@donga.com. 國會議長金振杓在制憲節17日提議“推進國民團結型改憲”，再次提出了改憲必要性。但執政黨國民力量黨立即表示反對，稱“現在不是討論修憲的時候”。 金振杓當天在首爾汝矣島國會舉行的74周年制憲節慶祝儀式上表示：“只有超越矛盾的政治，開啟合作的新憲政時代，大韓民國才能前進，才能守護國民的生活，”“其起點就是修憲。”他還表示，“也有人擔心修憲討論會不會像黑洞壹樣吸收壹切，導致國政運營出現差池”，並提議，“應該將國民的能量凝聚起來，推進開啟未來大門的新方式的修憲、國民團結型修憲。”為此，金振杓表示，將組建直屬議長的、由專家們參與的修憲咨詢會議。 被譽為國會代表性改憲論者的金振杓在政治活動期間壹直主張改憲的必要性。他在本月初的就職演說中也曾表示，“在憲法中全文收錄5·18民主化運動精神的全文，為克服帝王式總統制的弊端而進行權力結構改革，這都不能再推遲了”，表達了修憲意誌。金振杓壹直主張改憲，有必要實行總統連任制和縮小總統權限的分權型改憲。 對於金振杓的提議，朝野反應不壹。國民力量黨代理黨代表（黨首）兼院內代表權性東表示：“因為現在是執政初期，我認為現在是政府給國民註入新政策、新力量的時期，”“如果成立修憲特別委員會，所有焦點都有可能被吸收到那裏，因此沒有太大的幫助。”他還指出：“我認為，（修憲）應該只集中在壹個領域做出決斷，如果從基本權利的所有條款開始進行到底，這將導致無法收拾的局面。” 相反，共同民主黨非常對策委員長禹相虎表示：“對修憲特委的提議深有同感，”“希望朝野之間能夠妥善協商，成立修憲特委，修改出體現新時代精神的憲法。”

한국어