禹相赫將挑戰壹年內同時贏得室內外世錦賽冠軍的偉大記錄. July. 15, 2022 08:03. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國男子跳高的招牌選手禹相赫（26歲•國軍體育部隊）將挑戰“田徑傳奇”海耶爾•索托馬約爾（55歲•古巴）創下的壹年內同時奪得室內外世界田徑錦標賽冠軍的紀錄。 禹相赫將參加16日在美國俄勒岡州尤金海沃德田徑場舉行的2022年世界田徑聯盟（WA）室外世界錦標賽男子跳高預選賽。在3月的室內世錦賽上，禹相赫以2米34的成績奪冠，如果在此次大賽上再次奪冠，他將成為包攬室內外世錦賽冠軍的歷屆第5名選手。 特別是在壹年內同時獲得室內外錦標賽冠軍是繼1993年索托馬約爾之後時隔19年出現的紀錄。從2004年開始，每隔2年室內錦標賽以偶數年、室外錦標賽以單數年舉行，但今年室外錦標賽因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響而延期的東京奧運會，推遲了舉辦年度，禹相赫迎來了與傳奇並駕齊驅的機會。禹相赫信誓旦旦地表示：“與傳奇選手索托馬約爾壹起被提及是壹件令人高興的事情”，“室內錦標賽也稱霸了，將在尤金努力爭奪金牌。”索托馬約爾1993年創下的世界紀錄（2米45）至今仍未被打破。” 直到去年為止，在世界錦標賽上奪冠對禹相赫來說還很遙遠。因為，在東京奧運會上以2米35的成績刷新韓國紀錄後，禹相赫被同樣成功完成2米37的穆塔茲•巴爾希姆（31歲•卡塔爾）、詹馬科•坦貝裏（30歲•意大利）、馬克西姆•內達塞考（24歲•白俄羅斯）擠到第4位，切身感受到了“世界之墻”。 但是現在，禹相赫向世界高喊“會讓妳感覺到這是無法逾越的墻”。今年2月，禹相赫在捷克胡斯托佩切室內比賽中跳出了2米36的成績，創下了本賽季室內男子跳高的最好成績。雖然是東京奧運會獎牌獲得者沒有參加的比賽，但是禹相赫在之後坦貝裏參加的室內錦標賽上也奪冠，延續了旋風。今年5月，在巴爾希姆的主場卡塔爾多哈舉行的鉆石聯賽中，禹相赫力壓巴爾希姆和坦貝裏，以2米33的成績登上了冠軍寶座。巴爾希姆和坦貝裏分別排在第2位（2米30）和第7位（2米20）。 部分競爭者的缺席對禹相赫來說也是很好的征兆。東京奧運會銅牌得主內達塞考是幫助俄羅斯入侵烏克蘭的白俄羅斯國籍，因此不能參加國際比賽。今年室外比賽最好成績（2米34）保持者伊利亞•伊萬紐克（29歲）也被禁止以俄羅斯國籍參賽。除了巴爾希姆和坦貝裏之外，在本次大賽舉辦地海沃德田徑場上，今年1月以2米33的成績與禹相赫並列排在第2位的謝爾比•麥庫恩（26歲•美國）是唯壹的隱患。 韓國在世錦賽男子跳高項目上的歷史最好成績是李鎮澤（1999年）取得的第6位。之後連決賽選手都沒有出現過。禹相赫繼李鎮澤之後，時隔23年再次向世界錦標賽決賽發起挑戰，並正在向歷史上首個冠軍發起挑戰。

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