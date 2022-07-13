尹錫悅中斷“門口記者會”，壹天後恢復舉行. July. 13, 2022 07:59. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統因新冠疫情再次擴散而決定暫時中斷上班路上的“門口記者會”（簡式記者會），但僅過壹天就予以恢復。分析認為，此舉旨在否認外界把決定中斷“門口記者會”與支持率下降相聯系的說法，而只是強調溝通意誌的舉動。 12日上午，等候在首爾市龍山總統室辦公樓中央玄關附近的采訪團向尹錫悅揮手致意，尹錫悅停頓了壹下，首先問候道：“本想勸告大家盡量在家辦公，以保護在辦公樓工作的人的安全，但大家既然都已經來了……”。對此，采訪團在相距7米左右的地方說：“在這麽遠的距離提問怎麽樣?”尹錫悅笑著說：“有什麽可以問的就問吧。回答壹個問題就進去吧。”之後，原本沒有計劃的“門口記者會”當場舉行。 尹錫悅在回答有關新冠疫情再擴散防疫計劃的提問時表示：“昨天（11日）疾病管理廳廳長、國家傳染病危機應對委員長、保健福利部次官來這裏開了會，明天（13日）將召開國務總理主持的中央災難安全對策本部會議，”“會上將出臺基本方針。”對於經濟危機狀況的應對，他答道：“最重要的是不能讓平民的民生經濟受到打擊。” 尹錫悅對記者們持續不斷的提問笑著說：“今天問的太多了……”當被問到“明天是否也會搞門口記者會”時，他望著警衛處職員說：“這個不能搞嗎？如果大家覺得可以的話，過幾天設壹條（拍照線）吧。”總統室相關人士當天表示：“關於恢復門口記者會，事前完全沒有進行過協調，”“尹總統重視與現場記者們的溝通，這壹場面原封不動地體現了他的這壹風格。”

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