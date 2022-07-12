專家：“應提高高齡人群接種率，而不是擴大接種年齡群”. July. 12, 2022 08:00. by 李知雲記者 easy@donga.com. 韓我政府正在討論將目前60歲以上的新冠疫苗第四次接種對象擴大到50多歲的方案。但專家們指出，讓沒有進行第四次接種的老年人接種是更為緊迫的問題。 據疾病管理廳11日透露，截止到當天，60歲以上人群的第四次疫苗接種率僅為31.8%。這意味著在全體1374萬名60歲以上人口中，約有937萬人沒有進行第四次接種。 新型第四次接種是在4月14日。對象是感染新冠病毒後很有可能成為重癥的60歲以上高齡層和基礎疾病患者。此後雖然過了3個月左右，但60歲以上的10人中只有3人接種了疫苗。特別是60多歲人群每10人中只有2人（截至7日為21.1%） 高齡層急需接種的原因，是接種疫苗後已經過了很長時間。國內60歲以上的人大部分在去年11月、12月接受了第三次接種。據悉，新冠疫苗接種6個月後，預防感染及防止重癥惡化的效果會大幅下降。天主教大學醫學院名譽教授白順英（微生物教室，音）強調：“感染時最危險的80歲以上人群的第四次接種率還不到壹半，”“目前是最大限度地提高高危人群的第四次接種率非常重要的時期。” 疾病管理廳11日召開預防接種專門委員會，討論了是否擴大第四次接種對象。據悉，相比以全體國民為對象進行第四次接種，正在討論只擴大“50歲以上”等部分接種對象的方案。傳染病危機應對咨詢委員會當天也討論了暫時維持目前確診者隔離期為7日的方案等。政府將於13日公布新冠再次流行的應對方案。 此外，從14日起，從海外入境後3天內必須接受的基因擴增（PCR）檢查結果可以在檢疫信息事前輸入系統（Q碼）上在線輸入。疾病廳相關人士解釋說：“以前，由各管轄保健所通過電話或短信進行個別確認，這壹程序得到了簡化。”

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