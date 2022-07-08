名唱安淑善成為非物質文化遺產“盤索裏春香歌”的擁有者. July. 08, 2022 07:48. by 李素研記者 always99@donga.com. 名唱安淑善（73歲）7日被認定為國家非物質文化遺產“盤索裏春香歌”的擁有者。 安名唱從1979年加入國立唱劇團到作為元老團員退休為止，在200多部唱劇中飾演春香角色的次數最多。是因為與春香有著特別的緣分嗎？去年年初，安名唱向文化遺產廳提交了申請，要求承認其為國家非物質文化遺產“春香歌”的擁有者。文化遺產廳表示：“安名唱的盤索裏春香歌的傳承能力、傳承環境和傳承活動貢獻度非常卓越。” 此前，安名唱曾在1997年被認定為國家非物質文化遺產“伽椰琴散調及彈唱”的擁有者。安名唱在30天的認定預告期間後，經過非物質文化遺產委員會的審議，如果被認定為國家非物質文化遺產盤索裏春香歌的擁有者，現有的伽椰琴散調及彈唱擁有資格將被解除。文化遺產廳為了穩定地維持非物質文化傳承體系，不重復承認兩個領域。 安名唱於1988年在法國、英國、德國等歐洲8個國家的12個城市進行盤索裏演出，進入了名唱的行列。她還是第壹個受邀參加1998年法國阿維尼翁音樂節的韓國國樂人。當時觀看她演出的法國評論界盛贊說：“這簡直是天籟之音。”當年，安名唱在韓國傳統藝術家中首次獲得了法國文化藝術功勞勛章“Officier”。因向世界宣傳國樂的功勞，1999年她被授予玉冠文化勛章。 出生於全北南原的安名唱在9歲時在姨母伽椰琴名人姜順英老師的勸說下踏入了國樂界。19歲進京，她從老師朴貴姬名唱（1921~1993年）等當代最優秀的名唱那裏學習了盤索裏五劇目和伽椰琴彈唱。 另壹方面，文化遺產廳預告稱，國家非物質文化遺產“歌曲”的保有者李東奎（75歲）、制作韓國傳統弓箭的“弓矢匠”保有者金成樂（53歲）、金允京（51歲）、劉世賢（58歲）將分別得到認證。

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