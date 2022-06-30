瑞典和芬蘭開啟加入北約之路……土耳其壹度反對後轉為贊成. June. 30, 2022 08:08. by 金潤鍾, 黃聖皓 zozo@donga.com,hsh0330@donga.com. 瑞典和芬蘭雖然在西方和俄羅斯之間長期保持中立，但在俄羅斯入侵烏克蘭後轉向親西方。瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織壹事有望在當地時間29日和30日在西班牙馬德裏舉行的北約峰會上得到正式批準。5月18日兩國表明加入意向後壹度反對其加入的土耳其後來撤回反對，轉而支持加入。俄羅斯28日公開表示，如果瑞典和芬蘭加入北約，將在波羅的海沿岸的本國域外領土加裏寧格勒部署核武器。隨著歐洲安保形勢劇變，“新核冷戰”時代正在成為現實。 據路透社等媒體報道，士耳其總統埃爾多安28日在馬德裏與芬蘭總統尼尼斯托和瑞典首相安德松舉行首腦會談，簽署了“支持兩國加入北約”的三國諒解備忘錄。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，“我確信瑞典和芬蘭能夠成功加入北約”，將兩國加入北約視為已成定局。 瑞典從1814年開始、與俄羅斯接壤約1100公裏的芬蘭從1948年以後，各自維持了208年和74年的軍事不同盟及中立主義。但是，以俄羅斯入侵烏克蘭為契機，安保不安逐漸擴大，兩國轉向加入北約。 如果瑞、芬兩國在峰會上最終確定加入北約，波羅的海將成為“北約的內海”。這意味著除俄羅斯以外的德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、芬蘭、挪威、瑞典等波羅的海沿岸所有國家都成為北約成員國，將俄羅斯包圍。美國《華盛頓郵報》分析說：“聲稱北約的東進是威脅並入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京遭到了逆風。” 如果在北約峰會上確定瑞典和芬蘭加入北約，俄羅斯很有可能按照所宣稱的那樣，在加裏寧格勒追加部署核武器。立陶宛曾表示，停止行經本國領土的俄羅斯開往加裏寧格勒的貨物列車的運送，因此，如果俄羅斯運送核武器受阻，有可能引發軍事沖突。《金融時報》報道說：“包括波羅的海在內的世界軍事緊張局面將加劇。” 土耳其此前以支持主張分離獨立的本國少數民族庫爾德族為由，反對瑞典和芬蘭加入北約。兩國決定，按照埃爾多安政府的要求，不向庫爾德武裝團體“人民保衛部隊（YPG）”提供支援。兩國還接受了迅速驅逐和遣返庫爾德族恐怖嫌疑人的要求，並決定解除對土耳其的武器出口禁令。

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