《“核恐懼”立陶宛紀行》“90公裏外近在咫尺的俄羅斯核武器……我們也要用核來對抗嗎？”. June. 29, 2022 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “如果核武器在這裏爆炸怎麽辦？我們是不是也應該用核來對抗呢？” 當地時間22日，記者在通往俄羅斯飛地加裏寧格勒的立陶宛邊境城市尼達采訪了羅馬（40歲）。他吐露說：“波羅的海成為新冷戰的最前線，邊境被堵住了。”俄羅斯在距離這裏不過90公裏的加裏寧格勒部署了核武器。俄羅斯28日威脅說，如果29日、30日在西班牙馬德裏舉行的北大西洋公約組織峰會的主要議題——瑞典、芬蘭加入北約成為現實，將追加部署核導彈。 連接波羅的海的海岸、擁有2000多人口的小城尼達以休養城市而聞名。但是，最近隨著俄羅斯進壹步提高核威脅水平，遊客杳無蹤跡。俄羅斯5月4日在加裏寧格勒進行了發射搭載核彈頭的伊斯坎德爾彈道導彈的模擬實驗。經營電動滑板車租賃業的當地居民諾斯（21歲）22日表示：“往年夏季客人每天超過100人，但今天還不到5人。誰會想來馬上可能爆發核戰爭的地方呢？”俄羅斯的核威脅成為現實後，連接加裏寧格勒的國境檢查站道路被切斷。 在距北約峰會還有兩天的27日，俄羅斯展示了核攻擊能力。當天，可搭載核導彈的戰略轟炸機Tu-22M3發射的巡航導彈攻擊了聚集1000名市民的烏克蘭中部克雷門丘克市購物中心，造成至少16人死亡。 北約秘書長斯托爾滕貝格27日表示：“在波羅的海和東歐壹帶，將把能夠立即應對俄羅斯的兵力從目前的4萬人增加到30萬人以上，增至目前的7.5倍。” 俄羅斯總統普京露骨的核威脅降低了核戰爭的門檻，擴散了核恐懼，北約通過增強兵力和軍備進行對抗的“新核冷戰”時代已經到來。英國《金融時報》指出：“遏制核武器和軍費支出的脫冷戰時代正在發生歷史性轉折。”

한국어