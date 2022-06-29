“翼龍是群體生活的”……全南和順世界首次發現350個腳印化石. June. 29, 2022 07:48. by 鄭勝豪 shjung@donga.com. 在全羅南道和順郡白鵝面西柳裏恐龍腳印化石產地（天然紀念物第487號），科研人員首次發掘出了證明翼龍群體生活的腳印化石。 全南大學地球環境科學部許敏教授（音，韓國恐龍研究中心主任）研究團隊28日表示，最近在中生代白堊紀（1億年前）形成的和順郡西柳裏恐龍腳印化石產地，發現了350多個2-6厘米大小的翼龍腳印。 據研究團隊透露，發現當時，翼龍的腳印密布，幾乎沒有空隙，保存狀態良好，前後腳清晰可見。研究人員以這些化石中分布著從小尺寸的腳印到相對較大的腳印等多種腳印為根據，認為幼小的翼龍和長大的翼龍們聚在壹起生活。 許敏表示：“此前壹直以骨骼化石或巢穴化石為依據推測翼龍的群居生活，但此次發現翼龍的腳印化石後，在世界上首次證明了群居生活。”據推測，翼龍在這裏活動的時期約為9000萬年前。 研究團隊把發掘內容寫成題為《韓國白堊紀初期翼龍腳印群為混合年齡群的證據》的論文，23日刊登在國際學術雜誌《自然》的姊妹雜誌《科學報告》最新壹期上。就讀於全南大學地質環境科學系博士課程的鄭鐘潤（音）作為第壹作者參與了研究，英國萊斯特大學、中國地質科學大學也壹起進行了研究。 研究團隊計劃以此次論文和後續研究為基礎，在8月在波蘭華沙舉行的“紀念白堊紀研究200周年第11屆白堊紀研討會”、11月在加拿大多倫多舉行的“第82屆世界脊椎古生物學會”上發表相關內容。 被稱為無等山地區聯合國教科文組織世界地質公園名勝的西柳裏恐龍腳印化石產地是提供白堊紀韓半島肉食恐龍行動習性和生態信息的寶貴遺產，2007年被指定為天然紀念物。到目前為止，在6個堆積層（近似堆積層）中發現了1500多個後期白堊紀恐龍腳印和73個步行列（連續的腳印）。

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