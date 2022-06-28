最終是下個月上調電費……急需成立擺脫政治的獨立定價機構. June. 28, 2022 07:56. . 從下個月開始，四人家庭的月平均電費將上漲1535韓元。這是因為，就像“豆腐價格（電費）比黃豆價格（發電費用）便宜”壹樣被歪曲的電費，使韓國電力的赤字增加得失去了控制。城市煤氣費也將上調7%。政府和政界考慮到支持率，壹直在壓制公共費用，再加上烏克蘭戰爭的影響、脫核電政策的副作用，最終不得不漲價。 產業通商資源部認可的韓電第三季度電費上調幅度為每度電5韓元，是韓電為發電實際支付的燃料費上漲部分的七分之壹。通過此次上調，截至年底，韓電收益將增加1.3萬億韓元左右，但還不足以改善第壹季度7.8萬億韓元、年均30萬億韓元的天文數赤字。進壹步上調費用或政府提供財政支援是不可避免的。 直到幾年前還是超優良企業的韓電之所以淪落為這種虧損企業，是因為政府對花費100韓元生產的電力以50韓元的價格出售的非正常結構置之不理。隨著韓國電力赤字的擴大，韓國的家用電費卻維持在經合組織成員國平均水平的61%的低水平。因此，在國際油價上漲的去年，人均用電量創歷史新高，位居世界第三位。與成本相距甚遠的價格結構導致了能源的過度消費。 雖然政府為了解決這個問題引進了“燃料費聯動制”，但仍然看政界的臉色，使制度無力可施。壹直持安逸態度、覺得“如果赤字擴大，政府會提高費用或用稅金填補”的韓電經營層也難逃責任。輕率地推進脫核電、擴大新再生能源，結果只增加昂貴的天然氣發電，能源政策的失敗使情況更加惡化。 在外匯危機後首次預告物價上漲6%的高物價情況下，“能源政治化”的高昂代價，最終是由國民承擔。要想阻止類似事件再次發生，只能把決定費用的權限交給不受政府和政界影響的獨立專家機構。政府還要為因公共費用上調而受苦的平民、小商販等弱勢群體制定能源擔保支付等其他支援對策。特別是，對於韓國電力，要超越業已表明的管理層返還獎金的水平，推進削減組織和人員等高強度的結構調整。

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