攜手他人. June. 27, 2022 07:53. . “哦，瘋了，這可笑、不可知的世界！你看，她多麽想活下去，他多麽想挽留她。”—出自伊麗莎白•斯特勞特的短篇《漲潮》中 主人公凱文爲了結束自己的生命，來到了13歲時離開的故鄉。在物色合適的場所時，他偶然遇到了小時候教過自己的奧麗芙。從此，他結束生命的計劃就泡湯了。這是因爲，老先生說出了無聊到不舒服的話，希望她快點離開，但又希望她不要離開的另一個自己。 雖然不知道世界有多麽“瘋狂（insane）、可笑（ludicrous）、不可知的（unknowable）”，但有一點是明確的。在戰爭、疾病和各種災難如潮水般襲來的情況下，幾乎不可能不感到絕望和無力。 但是我們不是在周圍生活嗎？周圍增多的“水”更容易察覺。家人、朋友、同事,有時在小區澡堂每周遇到的老人也屬于這種情況。少言寡語的家庭、在Kakao Talk信息中語言嚴重混亂的朋友、用髒毛巾推臉頰的老人…….到處隱藏的救援信號大多是瑣碎的、隱秘的，必須經過我們身邊。這是多余的幹預嗎？也許是那樣。但總比不能從不可理解的漩渦中救出你的周圍要好。 相反，如果你處于無可奈何的漲潮中，就一定要發出求救信號。結果，凱文目睹了上同一所幼兒園的帕蒂掉進海裏後，沿著危險的懸崖走下去。想要自殺的人爲了救別人而欣然行動的這個場面可能會讓人感到尴尬，但請看。我們是多麽想抓住對方。

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