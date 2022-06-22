因交通事故留下明顯傷痕的小腿……伍茲球迷：“這樣還能出戰？”. June. 22, 2022 07:53. by 金東昱 creating@donga.com. “如果有人看到從交通事故中傷愈複出的泰格•伍茲還沒有感觸，我會把這張照片換掉。” NBC體育高爾夫頻道21日公開了一張“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（45歲）的照片。照片中，伍茲面帶笑容與一名年輕男子一起擺出造型，該男子可能是參加了上周末兒子查理（13歲）出戰的青少年高爾夫大賽的選手。 身穿黑色短褲和涼鞋的伍茲露出在交通事故中受傷的右小腿部位。去年2月遭遇交通事故的伍茲在今年4月通過賽季首場大滿貫賽事—美國大師賽時隔1年零4個月重返正式比賽，但比賽時卻穿上了長褲。練習時伍茲穿了短褲，但每次都會用袖子遮住受傷的右腿。 高爾夫頻道公開的照片中，伍茲的右腿上可以明顯看到小腿正面因手術而出現的大疤痕，小腿旁邊部分凹陷了。與光滑的左腿形成了很大的差異。看到這張照片的球迷們紛紛表示：“真不敢相信伍茲還能用這樣的腿進行比賽。”去年2月伍茲發生交通事故時，美國媒體曾報道說，他並非簡單的胫骨骨折，而是“碎裂了（broke into pieces）”，傷勢嚴重到危及運動員生涯。 伍茲在5月份舉行的本賽季第二場大滿貫賽事PGA錦標賽上，在第3輪比賽結束後棄權，並沒有參加20日結束的第三場大滿貫賽事美國公開賽。據悉，伍茲有望參加7月在英國蘇格蘭舉行的本賽季最後一場大滿貫賽事英國公開賽。

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