崔泰源爲“釜山世博會申辦活動”前往巴黎，企業界全面展開支援. June. 18, 2022 07:28. by 郭道英 now@donga.com. 爲了申辦“2030釜山世界博覽會（釜山世博會）”，企業界齊心協力給予了援助。主要企業組成專門組織進行各國交涉的同時，大韓商工會議所會長崔泰源（照片）等企業人士也將出國參加海外申辦活動。 據大韓商工會議所17日透露，崔會長將從19日開始前往法國巴黎，正式展開爲期4天的申辦活動。這是他就任釜山世博會申辦支援民間委員長後的首次正式外交舞台。 崔會長計劃參加21日、22日爲期兩天舉行的第170屆國際博覽會機構（BIE）總會，支援我國的第二次競爭陳述（PT）等。作爲申辦2030世界博覽會的首次面對面競爭PT，去年12月舉行的第一次PT因新冠肺炎而以非面對面形式舉行。 崔會長計劃在大會前後會見BIE事務總長和各國大使，進行交涉活動。大韓商工會議所表示：“崔會長除了擔任民間委員長外，還將在下個月成立的政府委員會上與國務總理韓悳洙一起擔任共同委員長。” 參與釜山世博會申辦支援民間委員會的國內主要企業也組成了專門組織，正式展開了活動。民間委員會目前有三星電子、現代汽車、SK、LG、樂天、浦項制鐵、韓華、GS、現代重工業、新世界、CJ等11個公司和全國72家商工會議所、海外韓人企業協會參與。在此次BIE總會上，除了崔會長之外，三星電子社長李仁用、SK海力士副會長朴正浩、SK SUPEX追求協議會SV委員長李亨熙等將一同出席。 三星和SK將利用各主要事業的網絡，進行大部分地區的交涉。LG計劃重點負責美國、中國、日本、德國、波蘭。負責民間委員會事務局的大韓商工會議所表示：“各企業篩選重點交涉國後，將制定詳細戰略進行應對”，“如果政府和民間以一個小組正式展開申辦活動，完全有勝算。” 據悉，與奧運會、世界杯並稱世界三大國際活動的世博會經濟效益達61萬億韓元。目前，申辦2030年世博會的競爭正以釜山、利雅得（沙特阿拉伯）、羅馬（意大利）三足鼎立的局面進行。此外，敖德薩（烏克蘭）也在申請中。 申辦國的結果將于明年11月通過BIE成員國170個國家的秘密投票決定。BIE在此次第二次PT的基礎上，今後還將追加舉行3次競爭PT。成員國將根據競爭PT和預定于明年年初進行的現場調查結果等進行投票。

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