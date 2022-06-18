“燃料和希望都見了底”，斯裏蘭卡青年們逃往海外. June. 18, 2022 07:29. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “沒法再在斯裏蘭卡生活了。我壹拿到護照，就會馬上離開斯裏蘭卡尋找工作。” 當地時間16日，記者來到斯裏蘭卡最大城市科倫坡附近的移民部前。排著數百米長隊的人流中，苦苦等待的尼爾瑪爾（20歲）和阿加西（20歲）面露疲憊的神色。他們從家鄉乘坐5個半小時的公交車於前壹天淩晨1時左右抵達這裏。“我已經等了36個小時了。什麽時候才能拿到護照，時間說不好。”他說，斯裏蘭卡因經濟崩潰宣布國家破產後，在國內根本找不到工作，所以即使到國外也要找條出路，所以前來申領護照。 當天，像他們壹樣連續兩天在移民部前等待的人達到了數百人。大部分都是想要在海外找工作的年輕人。尼爾馬爾說：“除了海外，沒有辦法通過工作賺錢。想去澳大利亞或加拿大工作。” 斯裏蘭卡在全世界通貨膨脹、高油價、供應困難和低增長重疊的全球復合危機下，旅遊產業崩潰，經濟陷入癱瘓。上個月19日，成為今年以來世界上第壹個正式宣布破產的國家。由於進口煤炭、石油、糧食、食品、生活必需品的美元（外匯儲備）用盡，整個地區處於恐慌狀態。《東亞日報》在斯裏蘭卡正式宣布國家破產後，作為第壹家韓國媒體到斯裏蘭卡采訪。 在科倫坡街頭，為了購買幾乎中斷供應的汽油，各加油站都排起了2公裏以上的長隊。市民們訴苦說，作為主食的大米價格“漲到了去年的3倍”。在科倫坡附近的甘巴哈見到的農民們，因通貨膨脹化肥價格暴漲而放棄了耕作。科倫坡各地都在舉行示威要求政府下臺，對最嚴重的經濟危機負責。 斯裏蘭卡的破產是全球經濟復合危機造成的，因此其他新興國家、發展中國家的連鎖破產的可能性也在增大。巴基斯坦、老撾、尼日利亞、烏幹達、津巴布韋等亞非拉地區的破產危機正在成為現實。前斯裏蘭卡中央銀行副行長威拉昆·維傑瓦勒德納表示，新興經濟強國印度也向借給了斯裏蘭卡20億美元（約2.6萬億韓元），斯裏蘭卡國家破產引發的經濟危機將波及印度。 世界銀行預測，美國等主要國家為解決通貨膨脹而采取急劇的緊縮措施，有可能引發新興國家和發展中國家的金融危機，從而導致上世紀80年代經歷的債務危機。

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