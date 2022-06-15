朴振稱“早日使《軍事情報保護協定》恢復正常”……日本應同時解除出口限制. June. 15, 2022 07:59. . 訪問美國的韓國外交部長朴振前天就《韓日軍事情報保護協定》表示：“希望與韓日關系得到改善壹道，盡快恢復正常。”他是在說，為了應對朝鮮的威脅，有必要在韓日間並與美國壹起協調政策，共享情報。日本政府昨天也表示歡迎，稱“將為地區和平與穩定做出貢獻”。 《韓日軍事情報保護協定》以隨時可以終止效力為前提的條件得到延長，這壹狀態展現了韓日關系扭曲的壹面。事情的起因，是2019年7月日本對韓國的單方面出口限制。日本把半導體、顯示器3種核心材料的出口改為個別許可制，並將韓國排除在出口管理優待措施對象國之外。日本媒體報道說，這是事實上的禁運措施。這是對壹年前韓國大法院判決日本企業賠償強制征用工的報復。 日本經濟產業省在公布出口限制時提及“信任受損”，並公開表示：“（韓國）對征用工問題沒有提出令人滿意的解決方案，這也產生了影響。”在世界主要媒體批評日本因政治問題進行貿易制裁後，日本又改口說是“出於安保上的原因”。但是，日本也沒有提出其根據。美國外交專刊《外交政策》表示：“發表這類言論時，應該有最起碼的證據和壹貫的路線，但我們看到的是日本官員的相互矛盾的聲明和模糊的冷嘲熱諷。” 出口限制給日本經濟帶來了回旋鏢效應。日本所在企業要麽繞過第三國出口，要麽幹脆在韓國增設了工廠。韓國政府和企業加快了材料國產化的步伐。雖然日本政府最終放寬了實際運用，但日本媒體批評這是“愚蠢計策的極致”“日本通商政策的黑歷史”。 由於美國對中國的牽制和全球供應鏈的重組，東亞“現象變更”正在迅速進行。趁新冷戰之機出現朝鮮的核和導彈威脅依然存在。韓日合作的必要性正在增大，但積怨依然存在。今年夏天，當年參與強制征用的日本企業在韓國內的資產被現金化的程序有可能正式開始。兩國政府要想找出避免矛盾的解決方法，營造友好的氛圍比什麽都重要。在韓國實現《韓日軍事情報保護協定》正常化的同時，日本政府也應該表現出撤回違反自由貿易秩序的出口限制的誠意。

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