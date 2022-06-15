（獨家）朴振：“希望《韓日軍事情報協定》盡快恢復正常”. June. 15, 2022 08:00. by 申振宇記者、東京=常駐記者 李尚勛 niceshin@donga.com,sanghun@donga.com. 韓國政府正在討論以《韓日軍事情報保護協定》為基礎，加強兩國間實質性安保合作的方案。也就是說，從目前有條件延長狀態的《韓日軍事情報保護協定》出發，在確保《韓日軍事情報保護協定》實效性的層面，積極與日本進行實務交流等。韓國外交部長朴振（照片）當地時間13日在與美國國務卿布林肯舉行會談後舉行的記者會上強調：“希望盡快使《韓日軍事情報保護協定》恢復正常。”日本政府發言人、官房長官松野博壹就朴振的發言回應說：“將為地區的和平與穩定做出貢獻。” 韓國政府核心相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“《韓日軍事情報保護協定》的正常化不是有條件的延長，而是意味著正常持續的狀態。”他還表示：“以《韓日軍事情報保護協定》為基本框架，正在觀察兩國間需要、可以進行的具體渠道和實務交流方式是什麽。” 韓國政府加強與日本的安全合作是為了應對高度化的朝鮮核開發和導彈威脅。朴振也提到了《韓日軍事情報保護協定》的正常化，強調了“共同應對朝鮮威脅”的原因。有觀察人士認為，這將成為韓日安保合作解決陷入僵局的兩國關系的契機。據悉，韓日首腦將出席29日至30日舉行的北大西洋公約組織峰會，也有可能舉行首腦會談。但問題是日本的反應。據悉，日本內部仍然強烈認為，應優先處理強制征用受害者的損害賠償問題。

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