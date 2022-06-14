韓國國內外不利因素爆發……是時候防范股市和房地產泡沫破滅了. June. 14, 2022 08:05. . 昨天上午，KOSPI和KOSDAQ分別暴跌3.5%和4.7%。因為上周五公布的美國5月消費者物價比1年前上漲了8.6%，美國聯邦儲備委員會本周大幅上調基準利率的可能性增大。歐盟、日本、中國等海外股市也同時受到了打擊。如果美聯儲為了控制通貨膨脹，到年末為止繼續上調利率，全球經濟蕭條將很難避免。 股市之所以對美國物價反應敏感，是因為期待連續兩個月保持在8%左右的消費者物價上個月有所穩定。但漲幅反而擴大，美國汽油價格每加侖超過5美元，創下了歷史新高。高物價導致美國人的消費心理萎縮也開始成為現實。英國《金融時報》以49名美國經濟學家為對象進行的問卷調查中，70%的受訪者預測“明年美國經濟將陷入停滯”。為恢復景氣而推遲上調利率的歐洲中央銀行也因無法再支撐物價上漲，公開表示下個月將上調利率。 除了來自美國的緊縮沖擊、高物價外，韓國經濟還同時面臨原油、原材料價格上漲導致的貿易收支赤字、貨物連帶罷工導致的物流、生產差池、代表性出口產品半導體景氣下降等不利因素。最大貿易國中國也受到大城市封鎖的影響，消費轉為負增長，並因為新冠疫情再次擴散，有觀點認為中國有可能再次封鎖。 外國投資者離開韓國股市的步伐也在加快。連續5個月“賣掉韓國”的外國人昨天拋售了超過5000億韓元的股票。由於利息負擔越來越大，首爾公寓的交易供需指數連續5周下降，交易件數是1年前的三分之壹。比特幣昨天跌破2.6萬美元大關。股市、房地產、虛擬貨幣等資產市場正在同時冰凍。 隨著新冠疫情暴發之後壹度增加的流動性的減少，現在時防範資產市場泡沫崩潰的時候了。有人警告說，韓國的資產市場比2000年代初的“網絡泡沫”時更加膨脹。在這種情況下，不能心懷僥幸盲目投資。政府也應該在本月內公開的經濟政策方向上，提出使股票和房地產等國內資產市場不受巨大沖擊的軟著陸對策。這是因為，如果政府失去對現狀擁有充分控制力的信任，市場就會陷入過度的恐慌。

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