瑞典智庫：“因普京提及核戰爭，核武器將再次增加……朝鮮擁有20枚核彈頭”. June. 14, 2022 08:06. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 有預測稱，冷戰結束後壹直縮減的全球核武器因俄羅斯入侵烏克蘭，今後10年內將再次增加。據推測，截至今年1月，朝鮮擁有20枚核彈頭，擁有最多可制造55枚核彈頭的裂變材料。專門研究裁軍問題的瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）13日向德國公共廣播“德國之聲”警告說：“核戰爭的危險比10年前更高了。” ○ “普京談及核戰爭後，各國擴張核武庫” 該研究所在包含世界軍備和裁軍現狀的2022年年鑒中表示，雖然去年1月至今年1月全球9個國家擁有的核彈頭數量小幅減少，但預計今後10年內核武器將增加。該研究所表示：“由於俄羅斯總統普京多次提及使用核武器的可能性，今後數年內裁軍很難取得進展。”被稱為“普京之口”的廣播主持人弗拉基米爾·索洛維約夫6日還聲稱：“壹切都在朝著核戰爭的方向發展。” 美國和俄羅斯擁有全世界90%的核武器。據斯德哥爾摩國際和平研究所透露，最近壹年間，美國的總核彈頭數量從5550枚減少到5428枚，俄羅斯從6255枚減少到5977枚，世界總核彈頭數量從1.3080萬枚減少到1.2705萬枚。全世界的核彈頭數量在冷戰時期的1986年超過了7萬個，達到頂點後壹直在減少。 但該研究所預測：“除兩國外，還有7個核武器擁有國正在部署新的武器體系或準備日後開發等，試圖擴大軍備，因此從長遠來看，核武器擴散的可能性很大。”首先，中國的動向非同尋常。該研究所分析衛星形象的結果顯示，中國近兩年內正在擴張包括300個新導彈機庫在內的核武器庫，去年又追加部署了幾個核彈頭。中國國防部長魏鳳和12日表示：“自成立核武器部隊以來，在過去的50多年裏，中國的核力量建設取得了很大的進步。” 英國表示，將在今後10年內把核彈頭擁有量從目前的180個增加到260個。印度和巴基斯坦也在增加核武器庫。恢復陷入僵局的伊朗核協議（JCPOA，聯合全面行動計劃）等也是減少核武器的絆腳石。 認為本國應該擁有核武器的輿論也越來越大。據德國國營電視臺ARD最近實施的民意調查結果顯示，52%的受訪者贊成“德國應該擁有美國的核武器”的主張。在1年前的調查中，只有14%的受訪者表示同意。 ○ 朝鮮估計擁有20枚成品核彈頭 斯德哥爾摩國際和平研究所壹直推測朝鮮擁有的鈾235、鈈239等核分裂性物質的量可制造的核彈頭數量，但在此次報告中首次將推測為朝鮮實際組裝的核彈頭數量合算在統計中。該研究所推測，截至目前，朝鮮已組裝了20枚核彈頭，並擁有可生產45至55枚核彈頭的裂變材料。該研究所表示：“朝鮮雖然沒有公開生產可用洲際導彈運輸的作戰用核彈頭的證據，但可能擁有少量中程彈道導彈用彈頭。”

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