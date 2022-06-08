沒有鳥的世界. June. 08, 2022 07:48. . 在《三國史記》中，有一位名叫率居的畫家。或許是他的畫技非常出色，他的畫被稱爲神話，即神畫的畫。他在皇龍寺牆壁上畫的松樹像鱗片一樣的莖、彎彎曲曲的樹枝等非常真實，因此鳥兒們誤以爲是真正的松樹，想飛過來棲息時，撞在牆壁上掉落了下來。 但是，從鳥兒的立場來看，證明率居的天才的故事是一個悲傷的故事。鳥兒撞牆墜落的話暗示了其中一部分受傷或死亡的可能性。率居的畫對鳥兒們來說是不幸的。從那以後過了很長時間。現在無法用“不幸”來形容，有很多鳥因撞上人類制造的構造物而死亡。每年韓國約有800萬只鳥死亡，美國有1億~10億只鳥死亡。原因是率居時代沒有的玻璃窗、玻璃牆、隔音牆等。 令人驚訝的是，率居的繪畫故事有解決問題的頭緒。誘惑烏鴉、老鷹、燕子、麻雀的松樹畫隨著歲月的流逝褪色了。于是，皇龍寺的僧侶們用丹青補漆。如果是現在，對原作進行修改是難以想象的事情，但他們果斷地進行了修改。于是鳥兒們不再碰壁了。雖然不是因爲想到鳥兒們，但補漆卻拯救了鳥兒們。 在每年有數億只鳥死亡的情況下，人類應該做的事情或許就是這樣（補漆）的。2022年5月在國會全體會議上通過的《野生生物保護及管理相關法律》修訂案的內容是強制要求塗一層漆。例如，將鳥類能很容易看見的貼紙貼在建築物玻璃上，防止鳥類撞上，就像皇龍寺的僧侶們做的那樣，是對人類制造的東西進行塗漆的行爲。就是想通過這種方式拯救鳥類。正如鳥類學家羅傑•彼得森所說，鳥類是“生態學的石蕊試紙”。這就是拯救它們並非奢侈的理由。文學評論家、全北大學客座教授

한국어