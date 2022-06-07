朝野政黨就國會後半期各委員會組建問題意見對立. June. 07, 2022 07:44. by 洪禎秀, 朴訓祥 hong@donga.com,tigermask@donga.com. 圍繞包括國會法制司法委員長在內的第21屆國會後半期各委員會組建的協商，朝野政黨的場外心理戰正在升溫。但是朝野連正式協商的會晤日程都沒有達成協議。隨著國會機構組建被推遲，國民力量黨正在計劃在沒有人事聽證會的情況下強行任命部分國務委員候選人。 國民力量黨院內代表權性東在6日召開的記者招待會上再次強調：“如果國會議長由共同民主黨人選出，司法委員長應該由院內第二大黨國民力量黨來擔任。”權性東表示：“我對共同民主黨院內代表朴洪根說過，‘只要把法制司法委員會給我們，協商就會壹瀉千裏地進行’，”“如果不能達成協議，這是院內第壹大黨共同民主黨的責任。” 相反，朴洪根當天在臉書上表示，“現在應該負責國家安保的執政黨應該做出的最佳選擇，是放棄黨利黨略，立即選出國會議長，使國會恢復正常”，向國民力量黨施壓。 共同民主黨持續內訌，也是朝野協商延遲的背景。共同民主黨相關人士表示：“只有成立緊急對策委員會，包括國會機構組建協商在內的朝野懸案才會有點眉目。” 因此，高層公務員候選人的人事聽證會也處於沒有約定的狀態。5月16日已提交聽證申請案的國稅廳廳長候選人金昌基的聽證期限已過。尹錫悅總統計劃於8日要求重新發送金昌基的人事聽證經過報告書。權性東就金昌基壹事表示：“因為國會的錯誤沒能召開聽證會，不能把責任轉嫁給政府，”“要在沒有聽證會的情況下任命，難道不是不可避免的嗎?” 權性東還就社會副總理兼教育部長朴順愛、保健福利部長金升熙、聯合參謀本部議長候選人金升謙表示：“將向總統室轉達請求，在結束國會機構組成後通過人事聽證會，由總統決定任命與否，”“如果到本月底為止國會委員會組建尚未完成，即使政府單方面任命，（國會）也無法說什麽。”

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