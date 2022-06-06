與新冠肺炎死亡人數的頂點相比，現有死亡病例規模銳減至25分之一水平. June. 06, 2022 07:36. by 李智雲記者 easy@donga.com. 據調查，隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的流行趨勢逐漸減弱，死亡者發生規模與“奧密克戎變異毒株”的高潮時期相比減少至25分之一水平。 據疾病管理廳5日透露，最近一周（5月30日~6月5日）因新冠病毒死亡的患者達100人。在死亡人數最多的3月20日至26日，一周死亡人數達到了2516人。截至5日0時，新增確診病例9835例，僅隔三天再次降至1萬人以下。 從6日開始，醫護人員通過非面對面方式確認新冠病毒居家治療患者的健康狀況的電話監控將減少。此前，60歲以上高齡者、免疫力低下者等“集中管理人群”每天接受2次電話監控，但從當天開始將減少到每天1次。以5日爲基准，居家接受治療的患者爲8.4092萬名，其中4476名是集中管理人群。 中央災難安全對策本部認爲，新冠肺炎確診患者可以直接到醫院接受治療的環境已經充分具備，因此做出了上述決定。據中央災難安全對策本部透露，以2日爲基准，全國6446家醫院和診所被指定爲新冠肺炎門診中心。另外，可以面對面診療小兒確診者的4100多家醫療機構正在運營中。需要面對面診療的居家治療患者可以通過電話預約後訪問醫療機構。 但是，由于對確診者維持隔離義務，居家治療患者可以打電話接受咨詢的24小時醫療咨詢中心將繼續運營。政府最早將于15日公布是否廢除確診者的隔離義務。

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