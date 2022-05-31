美國數周內將把三四架“死亡天鵝”靠前部署到關島. May. 31, 2022 08:06. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，在陸續捕捉到朝鮮即將進行核試驗的跡象的情況下，美國將在數周內把B-1B戰略轟炸機部署到關島。30日，據多個軍用飛機追蹤網站透露，美國空軍計劃數周內從南達科他州埃爾斯沃斯基地轉移3、4架B-1B轟炸機到關島部署。韓國軍方消息人士表示：“B-1B轟炸機在關島待命，如果朝鮮進行核試驗，很有可能立即向韓半島展開。” 被稱為“死亡天鵝”的B-1B轟炸機雖然不裝備核武器，但搭載了大量可在數百公裏外精密打擊核、導彈基地和指揮部的制導武器。2017年朝鮮進行核試、試射導彈的挑釁危機時，B-1B轟炸機曾越過西海“北方界線”，北上至鹹鏡北道吉州郡豐溪裏核試驗場附近，展開了武力示威。2017年底以後，隨著韓朝關系的緩和，B-1B轟炸機從未在韓半島展開，也沒有參加聯合軍演。在本月21日舉行的韓美首腦會談上，公開表示要加強對朝延伸威懾，因此，如果朝鮮強行進行核試驗，B-1B轟炸機是否會時隔5年再次飛臨韓半島對朝鮮發射進行牽制，備受關註。 美國將所有可用的偵察戰鬥力投入到對朝監視。據悉，30日，美國空軍的壹架“聯合之星”（E-8C）地面監視偵察機從日本沖繩嘉手納基地起飛，飛到了半島東部海上。該偵察機在250公裏外仔細觀察移動式發射車輛和兵力動向。這可能是對豐溪裏核試驗場等朝鮮核、導彈挑釁跡象進行了追蹤。 此前，在朝鮮“混合發射”洲際彈道導彈和短程彈道導彈前後，美國幾乎每天向半島東部海上投入“眼鏡蛇球”（RC-135S）、“聯合鉚釘”（RC-135W）偵察機，最近又把探測大氣中放射能的“不死鳳凰”（WC-135W）和直接向白宮報告核、導彈挑釁跡象的“戰鬥派遣”（RC-135U）偵察機部署到了嘉手納基地。 對於美國“亡靈紀念日”（5月最後壹周星期壹）期間朝鮮進行核試驗的可能性，韓國軍方高級官員表示：“在韓美間的緊密合作下，正在密切追蹤監視相關設施和地區。”

한국어