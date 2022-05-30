美國牛肉成“金價”……牛排、漢堡等價格出現暴漲跡象. May. 30, 2022 07:59. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美國《華爾街日報》當地時間28日報道，在美國，由於幹旱、山火、通貨膨脹，美國人愛吃的牛肉、牛排和漢堡包的價格出現了暴漲的跡象。因為養牛的農戶們無法承受暴漲的飼料價格而出售牛，在欄的牛正在減少。《華爾街日報》表示：“消費者把目光轉向了更便宜的豬肉和雞肉。” 據《華爾街日報》透露，最近美國的養牛農戶們正在迅速處理飼養的牛。這是因為美國西部持續幹旱導致草場幹枯，再加上山火。不足的牧草需要購買飼料來充當，但由於通貨膨脹和供應網問題，飼料價格也暴漲。在弗吉尼亞州連續四代經營牧場的珍妮·阿爾德森最近處理了250頭牛中的75頭。阿爾德森說：“很多牧場主負債累累，今後幾年內將開始出現破產的人。” 美國農業部表示，明年的牛肉產量將比今年減少7%，牛肉價格將創下歷史最高值。上個月美國牛肉的消費者價格比去年同期上漲了約14%。美國畜牧業預測說，最近2年間壹直處於繁榮狀態的JBS等大型肉加工企業也將面臨費用上漲的影響。 牛肉出現“黃金價格”後，消費者開始尋找替代食品。《華爾街日報》報道說：“人們正湧向更便宜的其他肉類或冷凍食品。”有分析認為，從長遠來看，隨著牛肉銷量的下降，將給養牛農戶帶來更大的考驗。

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