“四方機制”：實時追蹤監視印度太平洋地區中國船舶，構築海上重圍網. May. 25, 2022 08:01. by 華盛頓=常駐記者文炳基、東京=常駐記者 李相勛 weappon@donga.com，sanghun@donga.com. 美國主導的印度太平洋安全合作組織“四方安全對話”24日在東京峰會上決定實施對中國海上活動的實時監視體系，分析認為這是切斷中國尋求海上霸權的明確信號。也就是說，將在臺灣海峽和尖閣列島（中國名：釣魚島）所在的東中國海、中國和東南亞國家存在主權糾紛的中國南海、太平洋等中國周邊海域構築包圍網。特別是在中國向海上主權爭議地區派遣事實上屬於準海軍部隊的海洋民兵隊展開“灰色戰術”的情況下，“四方機制”決定阻止他們的活動。有預測稱，美中之間的軍事沖突緊張局勢將加劇。 “四方機制”還就加強尖端技術合作達成了協議，將中國排除在中國華為等主導的第5代（5G）移動通信設備市場之外。繼印度太平洋經濟框架出臺後，通過“四方機制”構建了針對中國的貿易、技術、海上安保等全方位牽制體制。中國決定向成為美中矛盾新激戰地的南太平洋所羅門群島派遣最高層代表團等，采取了應對措施。 ○ “四方機制”就遏制中國準海軍部隊活動達成協議 美國總統拜登當天在四國峰會上表示：“世界迎來了轉折性的瞬間，”“我們正在度過黑暗的時間。”他接著說：“民主主義與權威主義格局的烏克蘭戰爭，不僅僅是歐洲的問題，而是世界的問題。”日本首相岸田文雄表示：“這種事情不能在印度太平洋上發生。” “四方機制”首腦們達成協議的以人工衛星為基礎的實時海洋追蹤系統，不僅可以實時追蹤並遏制關閉自動船舶識別裝置移動的中國船舶的非法作業，還可以實時追蹤並遏制幫助中國海軍活動的海洋民兵隊活動。 拜登政府表示，在南中國海通過新加坡、在印度洋通過印度、在南太平洋通過所羅門群島和瓦努阿圖設置的據點基地構築基於衛星的海洋追蹤系統。因此，不僅是中國的海洋民兵隊，他們幫助的中國軍艦的移動也將被實時追蹤和監視。身穿藍色制服被稱為“小藍人”的海洋民兵隊是接受中國海軍教育和支援的準海軍部隊。中國在南中國海等主權爭議地區與非法捕撈船只壹起投入海洋民兵隊，正在展開阻止其他國家進入海域的戰術。 對在中國的默認下在東中國海等地違反對朝制裁、進行非法轉運活動的朝鮮船舶，也將進壹步加強監視。 ○ 中國向所羅門群島派遣代表團應對 所羅門群島當地時間23日表示，中國外交部長王毅本周將率領20多人的代表團訪問所羅門群島。中國簽署了可以向所羅門群島派遣軍艦的安保協定，針對以所羅門群島為據點的“四方機制”采取了應對措施。 “四方機制”還發表了核心技術供應網的共同原則，決定不僅實現5G移動通信供應商的多樣化，還為不依賴中國掌握的通信設備、將無線接入網轉換為開放型的“開放局域網”進行合作。

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